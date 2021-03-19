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Dijital çağın yeni mesleği eğitimlere başladı: Nasıl İnfluencer olurum?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 08:55 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski pazarlama yöntemlerinden olan ‘ağızdan ağza duyurularak pazarlama’ günümüzde evrilerek influencer pazarlaması haline geldi. Markaların son dönemde çokça tercih ettiği influencer ile pazarlama yöntemi sosyal medyayı aktif kullanan takipçisi fazla olanların kazanç kapısı haline geldi. Geliştirlen bir uyguluma ile bu faaliyetleri sürdürenlere online eğitim verilmeye başlandı.

Dijital çağın yeni mesleği eğitimlere başladı: Nasıl İnfluencer olurum?

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ve kullanıcılarının artmasıyla hayatımıza giren influencer kelime anlamıyla etkileyen kişi anlamına geliyor. Sosyal medyada takipçi sayıları yüksek olan kişilerin ürün reklamı yaparak para kazanma yöntemi olan influencer günümüzde meslek haline geldi. İnfulencer’ların aynı zamanda içerik üreterek dijital medyada aktif olmaları da gerekiyor. Son dönemin gözde mesleklerinden olan influencer markalar tarafından tercih edilen pazarlama stratejisi olarak kabul ediliyor.

'MARKALAR INFLUENCERLARA 2020 YILINDA 15 MİLYAR DOLAR AYIRDI'

Sosyal medya kullanımının hayatımızda yaygınlaşması ve influencerın kazançlı bir meslek olarak duyulmasıyla sosyal medya kullanıcıları ‘’Nasıl İnfluencer olurum?’’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının influencer ile ilgili merak ettiği konulara Humanz Türkiye Genel Müdürü Sezgi Şahin Oykur açıklık getirdi.

'NASIL INFLUENCER OLURUM?'

İnfluencer’ın yeni bir meslek haline geldiğine değinen Oykur, "Dünya’da bu mesleğe markaların ayırdığı para 2016 yılında 1.7 milyar dolardı, 2019 yılında 8 milyar dolara 2020 yılında da 15 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de 2020 yılında 100 milyon liralık influencer marketing yatırımı yapıldı’’ dedi.

'ÖZEL İÇERİK EN ÖNEMLİ KONU'

Son zamanlarda influencer olmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının sayısının arttığını belirten Oykur, ‘’İnfluencer olmak için yatırım yapmak da gerekiyor. Teknik ekipmanların olması gerekiyor. İletişim yapılacak mecra doğru seçilmeli, hitap edilecek kitle doğru analiz edilerek buna göre içerik üretilmeli. Türkiye’de şuan 60 binin üzerinde İnfluencer var. İnfluencerlar için en önemli konu özgün içerik üretmek’’ ifadelerini kullandı.

'INFLUENCER OLMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK'

İnfluencer olmak isteyenlerin profesyonel eğitim almalarının faydalı olacağını söyleyen Oykur, ‘’İnfluencer olmak isteyenlerin profesyonel eğitim almaları fayda sağlıyor. Dünya genelinde bunun örnekleri var. Bizde Türkiye’de İnfluencer Marketing Akademisi’ni kurduk. Akademide İnfluencer olmak için neler yapılmalı, kaliteli içerikler nasıl üretilmeli, takipçi sayıları nasıl arttırılabilir gibi konularda eğitimler veriyoruz’’ diye konuştu.

'PANDEMİDE DİJİTALLEŞME ÖNE ÇIKTI'

Pandemi döneminde pazarlama stratejilerine ilişkin de konuşan Oykur, ‘’Pandemi döneminde dijital medya kullanım süreleri arttı. Dijital kanallara yatırımlar da arttı. Pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarıyla dijitalleşme daha ön plana çıktı. Markalar da bu dijitalleşmeye yönelik yatırımlara başladı. Pazarlama stratejilerinde İnfluencer pazarlama yöntemi daha çok tercih edilmeye başladı. Yapılan araştırmalara göre ise 2021 yılında markaların influencer pazarlama bütçelerinin yüzde 30 civarında artacağı öngörülüyor’’ şeklinde konuş

(İHA)

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