Dijital pazarlarda tüketiciyi yanıltan etik dışı uygulamalara büyük ceza

Dijital pazarlarda yaygın olarak kullanılan ve tüketicileri yanıltan "karanlık ticari tasarımlar", alışveriş süreçlerinde vatandaşları yanlış yönlendiriyor. Bu etik dışı uygulamalar, genellikle ürün fiyatlarının yapay olarak artırılıp indirimli gösterilmesi, stokta olmayan ürünlerin satışa sunulması ya da ücretsiz deneme süresi sonunda tüketicinin habersiz şekilde ücretli aboneliğe geçirilmesi gibi yöntemlerle karşımıza çıkıyor.

İSTENMEYEN ABONELİKLERE SEBEP OLUYOR

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bu tür uygulamaların tüketicileri yanlış yönlendirdiğini belirterek, özellikle son dönemde bu konuda şikayetlerin arttığını vurguladı. Kılıç, tüketicilerin acil karar vermeye zorlanarak, farkına varmadan istenmeyen aboneliklere geçiş yaptığını veya yanıltıcı fiyatlandırmalarla mağdur edildiğini ifade etti.

Tüketici şikayetlerine göre, ürün fiyatlarının yapay olarak yükseltilip ardından indirim yapılmış gibi gösterildiği ve abonelik iptallerinin zorlu hale getirildiği uygulamalar yaygın olarak kullanılıyor. Kılıç, tüketicilerin bu tür sorunlarla karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine veya tüketici hakem heyetlerine başvurarak haklarını arayabileceklerini belirtti.

BAKANLIKTAN CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı da bu tür yanıltıcı uygulamalarla mücadele ediyor. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, dijital mecralardaki aldatıcı ticari tasarımlara yönelik incelemeler yaparak, 2023’ün ilk 9 ayında 1340 dosya üzerinde görüş bildirdi ve 1173 dosyaya cezai yaptırım uyguladı. Toplamda 187 milyon 456 bin 473 lira idari para cezası kesildi.

Tüketicilere, çevrim içi alışveriş yaparken özellikle küçük puntolu yazıları dikkatlice okumaları, gizli maliyetlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir platformları tercih etmeleri öneriliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır