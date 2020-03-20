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Dijital tüketim trendlerine koronavirüs etkisi! İşte Cimri.com’a göre en trend ürünler

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Son günlerde koronavirüs sebebiyle tüketicilerin dijital tüketimi arttı. Cimri.com'da incelenen dijital veriler e-ticaret ziyaretçi sayılarında artış olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda ekmek yapma makinesi, su arıtma cihazı, hava temizleme ve nemlendirme cihazları gibi ürünlere talep birkaç kat arttı. İşte Cimri.com’a göre tercih edilen en trend ürünler...

Dijital tüketim trendlerine koronavirüs etkisi! İşte Cimri.com’a göre en trend ürünler

Koronavirüs nedeniyle evine kapanan tüketicilerin elektronik ürünlerin tüketimi arttı. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte, daha çok kişi yeni teknolojik ürünlerle spor yaparak zinde kalmaya çalışıyor. Tüm endüstrilerin etkilendiği bu vakadaCimri.com özelinde tüketici davranışındaki değişikliklerin raf ömrü uzun ürünler, kişisel hijyeni koruma, bitkisel besin desteklerine yönelme, evde vakit geçirmeyi eğlenceli hale getirme, dışarıya bağımlılığı azaltarak evde yaşamı destekleyen kategoriler dikkat çekiyor.

İşte Cimri.com’da artışta olan kategoriler

Elektronik kategorisinde evde yaşamı destekleyen ürünler arasında; ekmek yapma makinesi, su arıtma cihazı, hava temizleme ve nemlendirme cihazları

Süpermarket kategorisinde uzun ömürlü stoklanabilir gıdalar ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Çamaşır deterjanı, temizlik gereçleri, sıvı yağ ve margarin, tuvalet kağıdı, makarna ve şehriye kategorileri yükselişte.

Sağlık, bakım ve kozmetik kategorisinde kişisel hijyen ve bitkisel besin destekleri artış gösteriyor. Bağışıklık güçlendirici vitaminler arasında pharmaton, sambucol ve omega3, el temizliği ve hijyen arasında; sabun, kolonya, ağız gargarası kategorileri yer alıyor.

Evde vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek kategoriler arasında oyun konsolları, playstation 4 ps4 oyunları, tablet, yetişkinler için oyunlar, fitness ekipmanları kategorilerinde artış görüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, e-ticaret,

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