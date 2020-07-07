Dikkat! Adınıza açılmış dava olabilir! 1 dakikada sorgulamak için...

Dava süreçlerinizi yakından takip etmeniz, hem oluşabilecek çok daha ciddi sorunların önüne geçmek hem de yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor. Adınıza dava açılmış mı, açıldıysa nasıl dava sorgulayabilirsiniz gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilir, böylece olası mahkeme adımlarıyla ilgili detaylı ve net bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET DAVA SORGULAMA KONUSUNDA DA YARDIMCI OLUYOR

Artık nüfus bilgilerinizden sigorta detaylarınıza, borçlarınızdan sicil kaydınıza kadar pek çok bilgi ve belgeye e-Devlet üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz. Dava sorgulama işlemini de yine e-Devlet üzerinden birkaç adımda gerçekleştirebilmeniz mümkün.

e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor. Ardından ilgili ekranda geçmiş davalarınız ve varsa mevcut davalarınız dahil hakkınızdaki tüm dava detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz.

UYAP ÜZERİNDEN SMS İLE BİLGİLENDİRME DE ALABİLİRSİNİZ

e-Devlet üzerinden birkaç tıkla adınıza açılmış davaları tamamen ücretsiz şekilde görüntüleyebileceğiniz gibi UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak dava süreçlerinizle ilgili anlık olarak da bilgi alabilirsiniz. Böylece dava aşamalarını takip etmenize gerek kalmadan UYAP üzerindeki dava dosyalarınıza dair herhangi bir değişiklikle beraber siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için UYAP tarafından sunulan ve aboneye illettiği bilgi kapsamları birbirinden farklı olan Basit Paket, Standart Paket ve Tam Paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz paket ismini yazarak 4060'a SMS göndermeniz yeterli oluyor.