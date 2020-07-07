Dikkat! Adınıza açılmış dava olabilir! 1 dakikada sorgulamak için...

Dava süreçlerinizi yakından takip etmeniz, hem oluşabilecek çok daha ciddi sorunların önüne geçmek hem de yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor. Adınıza dava açılmış mı, açıldıysa nasıl dava sorgulayabilirsiniz gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilir, böylece olası mahkeme adımlarıyla ilgili detaylı ve net bilgiye ulaşabilirsiniz.
Artık nüfus bilgilerinizden sigorta detaylarınıza, borçlarınızdan sicil kaydınıza kadar pek çok bilgi ve belgeye e-Devlet üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz. Dava sorgulama işlemini de yine e-Devlet üzerinden birkaç adımda gerçekleştirebilmeniz mümkün.
e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor. Ardından ilgili ekranda geçmiş davalarınız ve varsa mevcut davalarınız dahil hakkınızdaki tüm dava detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz.
e-Devlet üzerinden birkaç tıkla adınıza açılmış davaları tamamen ücretsiz şekilde görüntüleyebileceğiniz gibi UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak dava süreçlerinizle ilgili anlık olarak da bilgi alabilirsiniz. Böylece dava aşamalarını takip etmenize gerek kalmadan UYAP üzerindeki dava dosyalarınıza dair herhangi bir değişiklikle beraber siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için UYAP tarafından sunulan ve aboneye illettiği bilgi kapsamları birbirinden farklı olan Basit Paket, Standart Paket ve Tam Paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz paket ismini yazarak 4060'a SMS göndermeniz yeterli oluyor.
Diyelim ki hakkınızda açılmış davalardan e-Devlet ya da UYAP aracılığıyla haberdar oldunuz. Ancak bu davalarla ilgili daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada www.yargitaycb.gov.tr adresini kullanabilir ve tebliğname numarası, esas numarası, karar numarası ya da T.C. kimlik numaranız üzerinden dava dosyası sorgulama işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile dava dosyasına dair ulaşabileceğiniz bilgiler arasında; dosyanın yargıtay arşivinde olup olmadığı, cumhuriyet savcısı incelemesine girip girmediği, hangi ceza dairesine gittiği ve ilgili ceza dairesindeki esas numarasının ne olduğu, dosyanın bu ceza dairesinden dönüp dönmediği gibi oldukça detay bilgiler yer alıyor.
Bu üç farklı yöntemle beraber herhangi bir yetkili merciye başvuru yapma gereksinimi duymadan adınıza açılmış dava var mı, varsa dava detayları neler, dava süreci hangi aşamada, tümünü internet üzerinden kolayca öğrenebiliyorsunuz.
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