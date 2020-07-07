FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dikkat! Adınıza açılmış dava olabilir! 1 dakikada sorgulamak için...

Dikkat! Adınıza açılmış dava olabilir! 1 dakikada sorgulamak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Hakkınızda bir dava ihtimali olsun olmasın; sonrasında çok daha ciddi sorunlarla karşılaşmamak için herkesin hukuki süreçlerini yakından takip etmesi gerekiyor. Belki yaşadığınız bir tartışma, sizin hakkınızda yapılan bir şikayet veya sizin geçmişte yapmış olduğunuz bir şikayet, ilerleyen aşamalarda günü görülmesi gereken bir davaya dönüşebiliyor.

Dikkat! Adınıza açılmış dava olabilir! 1 dakikada sorgulamak için...

Dava süreçlerinizi yakından takip etmeniz, hem oluşabilecek çok daha ciddi sorunların önüne geçmek hem de yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor. Adınıza dava açılmış mı, açıldıysa nasıl dava sorgulayabilirsiniz gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilir, böylece olası mahkeme adımlarıyla ilgili detaylı ve net bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET DAVA SORGULAMA KONUSUNDA DA YARDIMCI OLUYOR

Artık nüfus bilgilerinizden sigorta detaylarınıza, borçlarınızdan sicil kaydınıza kadar pek çok bilgi ve belgeye e-Devlet üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz. Dava sorgulama işlemini de yine e-Devlet üzerinden birkaç adımda gerçekleştirebilmeniz mümkün.

e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor. Ardından ilgili ekranda geçmiş davalarınız ve varsa mevcut davalarınız dahil hakkınızdaki tüm dava detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz.

UYAP ÜZERİNDEN SMS İLE BİLGİLENDİRME DE ALABİLİRSİNİZ

e-Devlet üzerinden birkaç tıkla adınıza açılmış davaları tamamen ücretsiz şekilde görüntüleyebileceğiniz gibi UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak dava süreçlerinizle ilgili anlık olarak da bilgi alabilirsiniz. Böylece dava aşamalarını takip etmenize gerek kalmadan UYAP üzerindeki dava dosyalarınıza dair herhangi bir değişiklikle beraber siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için UYAP tarafından sunulan ve aboneye illettiği bilgi kapsamları birbirinden farklı olan Basit Paket, Standart Paket ve Tam Paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz paket ismini yazarak 4060'a SMS göndermeniz yeterli oluyor.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE DETAYLARI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Diyelim ki hakkınızda açılmış davalardan e-Devlet ya da UYAP aracılığıyla haberdar oldunuz. Ancak bu davalarla ilgili daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada www.yargitaycb.gov.tr adresini kullanabilir ve tebliğname numarası, esas numarası, karar numarası ya da T.C. kimlik numaranız üzerinden dava dosyası sorgulama işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile dava dosyasına dair ulaşabileceğiniz bilgiler arasında; dosyanın yargıtay arşivinde olup olmadığı, cumhuriyet savcısı incelemesine girip girmediği, hangi ceza dairesine gittiği ve ilgili ceza dairesindeki esas numarasının ne olduğu, dosyanın bu ceza dairesinden dönüp dönmediği gibi oldukça detay bilgiler yer alıyor.

Bu üç farklı yöntemle beraber herhangi bir yetkili merciye başvuru yapma gereksinimi duymadan adınıza açılmış dava var mı, varsa dava detayları neler, dava süreci hangi aşamada, tümünü internet üzerinden kolayca öğrenebiliyorsunuz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Merkez Bankası'ndan yeni adımMerkez Bankası'ndan yeni adım
Devletten 400 TL'nin üzerinde aylık aile desteği!Devletten 400 TL'nin üzerinde aylık aile desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Üreticiler talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

Üreticiler talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyatlar yarı yarıya düştü...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyatlar yarı yarıya düştü...

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak

Dev proje o tarihte hizmete giriyor

Elektrik faturalarında indirim talebi

Elektrik faturalarında indirim talebi

Almanya ihracat garantilerini kolaylaştırıyor

Almanya ihracat garantilerini kolaylaştırıyor

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Faizsiz konut ve araç teslimatlarında 30 yılın rekoru kırıldı

Konut ve araç teslimatlarında 30 yılın rekoru kırıldı!

BISTECH'te yeni dönem başladı

BISTECH'te yeni dönem başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.