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Dikkat! Bu 15 yöntem emeklilik tarihini öne çekiyor! Birçok kişi hala bilmiyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Çalışma hayatını sürdürenler emeklilik zamanını merak ederler. Emeklilik yasasında yapılan yeni düzenlemeler emeklilik zamanında değişikliğe neden olur. Bu nedenle çalışanlar iş hayatına adım attıklarında mutlaka bir defa da olsa emeklilik zamanına dair sorgulamalarını yaparlar. Maaş almak için gün sayan vatandaşlar erken emeklilik için araştırmalarını arttırdı.

Dikkat! Bu 15 yöntem emeklilik tarihini öne çekiyor! Birçok kişi hala bilmiyor...

Emeklilik sosyal devlet anlayışının getirisi olarak çalışanlara verilen bir haktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olanlar emeklilik hakkını elde ederler. Emeklilik için geçerli olan şartlar arasında; sigorta başlangıç tarihi, kişinin adına ödenen prim miktarı, yaş, cinsiyet ile hizmet süresi gibi bilgiler yerini alır. Belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar ise emekli maaşının sıcak yüzüyle karşılaşırlar.

Emeklilik için belirlenen şartlarla birlikte vatandaşlara erken emekli olabilmenin formülleri de verilmiştir. Peki, erken emeklilik için uygulanacak formüller nelerdir? İşte erken emeklilik için daha önce bir arada görmediğiniz detaylar...

HİZMET BORÇLANMASI NEDİR? HİZMET BORÇLANMASININ EMEKLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Çalışma hayatına kişiler kendi istek ve arzusu dışında ara vermek zorunda kalabilirler. Çalışma hayatından uzak kalınan dönem boyunca çalışanların kendisi ya da işvereni tarafından SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Sigorta primlerinin belirli bir süre boyunca ödenmemesi ise eksik kalan gün olarak ifade edilir. Eksik prim günleri emeklilik süresini uzattığı gibi emeklilik maaşının miktarını da azaltır. Çalışanların mağduriyetini gidermek için eksik günlerin geriye dönük olarak ödenmesine izin verilir. Hizmet borçlanması olarak isimlendirilen bu ödeme belirli süreleri kapsar.

HİZMET BORÇLANMASINDAN YARARLANABİLECEK SÜRELER NELERDİR?

Hizmet borçlanması denince kişilerin aklına doğum ve askerlik borçlanması gelir. Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren kadınların ücretsiz doğum izni kapsamında iş hayatından uzak kaldıkları dönem için borçlanma yapmasına imkan verilir. Kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı her çocuk için 2 yıl olarak belirlenmiştir. Kadın sigortalılar en fazla 3 defa doğum borçlanması yapabilirler.

Sigortalı olarak çalışan erkeklerin askere giderek iş hayatına ara verdikleri dönem için borçlanmasına izin verilir. Erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkını silahaltına er ya da erbaş olarak alınanlar kullanabilir. Aynı zamanda yedek subaylık okuluna hazırlık aşamasında geçen ve okulda verilen eğitim süresi de askerlik borçlanması içerisinde değerlendirilir.

Askerlik ve doğum borçlanması haricinde;

Kamu görevlisi klasmanında değerlendirilen memurların ücretsiz izin süreleri,
Sigortalı olmadan yapılan doktora öğrenimi ve tıpta uzmanlık için yurt içi ve yurt dışında geçirilen süreleri,
Yurt içi ve yurt dışında geçirilen normal doktora ve uzmanlık öğrenimi süreleri,
Sigortalı olmadan zorunlu avukatlık stajının yapıldığı süreler,
Sigortalı olamadan geçirilen normal staj süreleri,
Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürürken herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan ve gözaltına alınanların beraat ettikten sonra yükümlü olarak geçirdikleri süreleri,
Yasal olarak grev ve lokavta geçirilen süreleri,
Hekimlerin fahri asistanlık süreleri,
Yurt dışında çalışma hayatını sürdürenlerin geçirdikleri süreleri,
Uzman ve usta öğretici olarak çalışanların eksik prim günlerinin süreleri,
5 yılı aşan borç nedeniyle durdurulan 4B sigortalılık sürelerinin aktif edilmesinden sonraki borçlanma süresi,
Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışanların çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
Seçim kanuna göre görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarih arasında açıkta kalınan süreleri borçlanmasına izin verilir.

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