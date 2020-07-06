Dikkat! Bu 15 yöntem emeklilik tarihini öne çekiyor! Birçok kişi hala bilmiyor...

Emeklilik sosyal devlet anlayışının getirisi olarak çalışanlara verilen bir haktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olanlar emeklilik hakkını elde ederler. Emeklilik için geçerli olan şartlar arasında; sigorta başlangıç tarihi, kişinin adına ödenen prim miktarı, yaş, cinsiyet ile hizmet süresi gibi bilgiler yerini alır. Belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar ise emekli maaşının sıcak yüzüyle karşılaşırlar.

Emeklilik için belirlenen şartlarla birlikte vatandaşlara erken emekli olabilmenin formülleri de verilmiştir. Peki, erken emeklilik için uygulanacak formüller nelerdir? İşte erken emeklilik için daha önce bir arada görmediğiniz detaylar...

HİZMET BORÇLANMASI NEDİR? HİZMET BORÇLANMASININ EMEKLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Çalışma hayatına kişiler kendi istek ve arzusu dışında ara vermek zorunda kalabilirler. Çalışma hayatından uzak kalınan dönem boyunca çalışanların kendisi ya da işvereni tarafından SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Sigorta primlerinin belirli bir süre boyunca ödenmemesi ise eksik kalan gün olarak ifade edilir. Eksik prim günleri emeklilik süresini uzattığı gibi emeklilik maaşının miktarını da azaltır. Çalışanların mağduriyetini gidermek için eksik günlerin geriye dönük olarak ödenmesine izin verilir. Hizmet borçlanması olarak isimlendirilen bu ödeme belirli süreleri kapsar.