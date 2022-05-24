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Dikkat çeken araştırma: Türk halkı en çok ona yatırım yapıyor

24.05.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği 'yatırım tercihlerini' inceleyen araştırmanın sonuçları, Türk halkının yüzde 42,9’luk oranla, bugün bir yatırım yapması halinde en çok altını tercih edeceğini ortaya koydu. Araştırma bulgularına göre katılımcıların diğer yatırım tercihleri; yüzde 27,9 gayrimenkul, yüzde 23,7 döviz, yüzde 3,1 banka faizi, yüzde, yüzde 1,9 kripto para ve yüzde 1,0 borsa oldu.

Dikkat çeken araştırma: Türk halkı en çok ona yatırım yapıyor

Vatandaş geçmişten bugüne, nakit parasını değerlendirmek ve ev ekonomisinde tasarruf sağlamak amacıyla farklı yatırımlar yapıyor. Kimi geleneksel yatırım aracı olan altından vazgeçmezken, kimi de güvenli yatırım olarak gayrimenkul ya da dövizi tercih ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey, 1100 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma kapsamında katılımcılara, “Bugün yatırım yapacak olsanız hangisine yatırım yaparsınız?” sorusunu yönelterek, halkın parasını değerlendirme tercihlerini gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42,9’luk kısmı altına yatırım yapacağını ifade ederken, bu cevabı verenlerin yüzde 45,9’unu kadınlar, yüzde 42,2’sini ise erkekler oluşturdu.

Nisan 2021 tarihinde yapılan benzer araştırmada katılımcıların yatırım tercih oranları ise şu şekildeydi:

“Yüzde 57,4 altın, yüzde 26,9 gayrimenkul, yüzde 8,2 döviz, yüzde 4,3 borsa, yüzde 1,7 faiz ve son olarak yüzde 1,6 kripto para.”

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YATIRIM TERCİHİNDE DÖVİZ YÜKSELİŞİ

Nisan 2021 tarihinde yapılan araştırmada yüzde 8,2 ile döviz en fazla güvenilen yatırım araçlarından biri olurken, Mayıs 2022 tarihinde yapılan araştırmada dövizi yatırım tercihi olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 23,7 şeklinde belirlendi. Bu tablo vatandaşın yatırım tercihinde döviz yükselişini gözler önüne serdi. Gayrimenkul ise daha çok uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşünülmekte ve altına göre elden çıkarılarak paraya dönüştürülmesi daha geç olmaktadır. Yapılan araştırmaya göre, gayrimenkul vatandaşın en çok güvendiği ve tercih ettiği yatırım araçlarındaki yerini koruyor.

ALTIN YATIRIMINI EN ÇOK GENÇLER TERCİH EDİYOR

Altına yatırım yapmayı düşünenler yüzde 50’lik oranla en çok gençler olurken, yüzde 45’lik oranla gençleri, orta yaş kesimi takip etti. Katılımcıların yüzde 27,4’lük diliminin gayrimenkule yatırım yapabileceği belirlenirken, yüzde 20,7’sinin ise yatırımda doları tercih ettiği tespit edildi. Kadın katılımcılar yüzde 28,9’la, erkeklerden daha çok gayrimenkul yatırımını tercih ederken, erkeklerin ise yüzde 21,1’le en çok dolar yatırımını tercih ettiği tespit edildi.

65 YAŞ ÜZERİ GAYRİMENKUL YATIRIMCISI

Öte yandan gayrimenkul yatırımını genç kesim yüzde 30’luk oranla daha çok tercih ederken, gençleri 65 yaş ve üzeri kesim takip etti. Dolar yatırımını da yine 65 yaş üzeri, daha çok tercih eden kesim oldu. Anket sonuçlarına göre yatırım için en az tercih edilen yüzde 1’lik oranla borsa olurken, yüzde 1,9’luk oranla borsayı kripto para takip etti.

Bu çalışma Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla ve 16- 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi. (DHA)

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