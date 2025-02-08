Dikkat çeken karar! Emeklileri ilgilendiriyor, emlak vergisinden muaf tutuldu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararına göre, adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını gerekçe göstererek belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı istedi.

KDK'YE BAŞVURDU

Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli öğretmen, bu kez de uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını bildirerek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

VERGİDEN MUAF TUTULDU

Ekol TV'de yer alan habere göre Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüştü. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye iletti.