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Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor işte yeni düzenleme

30.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis gündemine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AVM ve zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme geliyor. Söz konusu düzenlemede sigara satışına getirilen kısıtlama dikkat çeken konular arasında yerini aldı. İşte ayrıntılar...

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor işte yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AVM'ler ve zincir marketlere ilişkin düzenlemenin vakit kaybetmeden Meclis gündemine getirilmesi talimatı verildi. Buna göre bazı zincir mağazalarda sigara satışına yasak getirildi. Detaylar haberimizde...

BELİRLİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK

Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun Taslağı çalışmaları Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlandı. Söz konusu çalışmanın tamamlanma sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların önerileri de dikkate alındı. Taslağın, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığını yürüttüğü toplantıda ele alınacağı ve bitmiş halinin verileceği belirtildi.

Çalışmanın sonucunda AVM ve zincir marketlerle ilgili getirilen düzenlemeler arasında, zincir marketlerdeki toplam raf alanının en az yüzde birinin yerel ürünlere ayrılacağı belirtildi.

Aynı zamanda, 1.500 metrekareden daha büyük alana sahip zincir marketler hariç tutularak gıda perakende sektöründe işleyişine devam eden zincir mağazalarda mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya, cep telefonu, ve sigaraların satılamayacağı bilgisi yer aldı.

Zincir marketlerin hafta sonu pazar günlerinde saat 11.00'den önce açılmayacağı belirtilirken mahalle bakkalları ve küçük esnafın ucuz ürüne ulaşması için tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurabileceği ifade edildi. Belediyeler ile esnaf temsilcileri de tedarik ve dağıtım amaçlı söz konusu kooperatiflere ortak olabilecek.

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor işte yeni düzenleme

ZİNCİR MARKET AÇARKEN NUFÜS VE MESAFE DİKKATE ALINACAK

Öte yandan zincir marketlerle ilgili nüfus ve mesafe kriteri getirilen bir taslak daha hazırlanma aşamasında. Bu taslağın içerisinde yer alan kuralların arasında; AVM'lerin birbirine en az 5 km uzak olması, bakkaların 200 metre mesafesine zincir market açılmaması ve nüfusu 5 binden az olan bölgelere en fazla iki tane zincir marketin açılması yer alıyor. Nüfusu 2 binden az olan bölgelerde ise zincir market açılamayacak.

Söz konusu çalışmaların gündeme gelme nedenleri AK Parti kaynakları tarafından açıklandı. Bu açıklamalarda zincir marketlerin, nüfusu az olan yerlere girdiği ve bu durumun haksız rekabeti ortaya çıkarttığı belirtildi. Yeni çalışmalar ile haksız rekabet sorunun çözüleceği dile getirildi.

AVM'lerin pazar günleri kapalı olması hakkında esnaf temsilcilerinden gelen talep Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ele alınan konular arasında olacak.

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