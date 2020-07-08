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Dikkat! Devlet sizin yerinize elektrik faturanızı ödüyor! Faydalanmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Devletimiz tarafından 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan yoksul ailelere yapılacak elektrik tüketim desteği, içinde bulunduğumuz 2020 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan zamlarla birlikte ailelerin en önemli gider kalemleri arasındaki yerini sağlamlaştıran elektrik faturaları ceplerimizi yakmayı sürdürüyor. Peki, elektrik tüketim desteği nedir ve kimler alabilir?

Dikkat! Devlet sizin yerinize elektrik faturanızı ödüyor! Faydalanmak için...

Cumhurbaşkanlığı kararının yayımlandığı günden bugüne 2 milyon 22 bin hanede, 10 milyondan fazla yardıma muhtaç aileye ulaşmaya çalışılan uygulamada merak edilen birçok konu bulunuyor. Devlet bu uygulama ile her ay hane başı 106 liraya kadar elektrik faturasını ödeyerek yoksul ailelere destek olmaya çalışıyor. Sosyal devlet anlayışını bir gereği olarak sunulan bu hizmette evde ikamet eden aile bireylerinin sayısına göre destek tutarı en az 53 liradan başlıyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından düzenli bir şekilde aylık olarak sosyal yardım almaya devam eden Türk vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla elektrik tüketim desteği verilmeye devam ediliyor. Hali hazırda sosyal yardımlardan faydalanan Türk vatandaşı hak sahipleri, hak sahipliği şartlarını sağlamaya devam ettikleri süre boyunca elektrik tüketim desteğinden faydalanmayı sürdürüyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Düzenli bir şekilde SYDV'den yardım alan hak sahibi vatandaşların yararlanabildiği bu hizmetten ilk defa yaralanmak isteyen yardıma muhtaç Türk vatandaşlarının öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kimlik kartları ile başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından vakıftan görevlendirilen memurlar muhtaç aileleri ziyaret ederek durum tespiti yapıyor ve onların yazacağı rapora göre yardımlardan faydalanıp faydalanamayacakları ortaya çıkıyor. Düzenli yardım alan veya daha sonra bu hakkı elde eden vatandaşlar kimlik kartları ve ikamet ettikleri evin elektrik faturasını PTT’ye ibraz ederek söz konusu yardımdan yararlanabiliyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİN TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Elektrik tüketim desteğinin tutarı evde ikamet eden birey sayısına göre 53 lira ile 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;

1-2 kişilik evlere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL)
3 kişilik evlere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)
4 kişilik evlere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL)
5 ve daha fazla kişilik evlere aylık 150 kilovatsaat (106 TL)
Yardıma muhtaç ve düzenli olarak destek alan vatandaşlara ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor.

Elektrik tüketim desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların aynı evde ikamet ettikleri kişilerden her birisinin elde etmiş olduğu gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 yılı itibariyle bu tutar 701 TL olarak hesaplanıyor. Dört kişilik bir ailede gelir 2.804 TL’nin altında ise bu destekten yararlanabiliyorlar. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

Elektrik tüketim desteği ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla yapılıyor. Bu fonun kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinde bulunan ilave ödenek kullanılarak karşılanıyor.

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