Dikkat! Devlet sizin yerinize elektrik faturanızı ödüyor! Faydalanmak için...

Cumhurbaşkanlığı kararının yayımlandığı günden bugüne 2 milyon 22 bin hanede, 10 milyondan fazla yardıma muhtaç aileye ulaşmaya çalışılan uygulamada merak edilen birçok konu bulunuyor. Devlet bu uygulama ile her ay hane başı 106 liraya kadar elektrik faturasını ödeyerek yoksul ailelere destek olmaya çalışıyor. Sosyal devlet anlayışını bir gereği olarak sunulan bu hizmette evde ikamet eden aile bireylerinin sayısına göre destek tutarı en az 53 liradan başlıyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararına göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından düzenli bir şekilde aylık olarak sosyal yardım almaya devam eden Türk vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla elektrik tüketim desteği verilmeye devam ediliyor. Hali hazırda sosyal yardımlardan faydalanan Türk vatandaşı hak sahipleri, hak sahipliği şartlarını sağlamaya devam ettikleri süre boyunca elektrik tüketim desteğinden faydalanmayı sürdürüyor.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Düzenli bir şekilde SYDV'den yardım alan hak sahibi vatandaşların yararlanabildiği bu hizmetten ilk defa yaralanmak isteyen yardıma muhtaç Türk vatandaşlarının öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kimlik kartları ile başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından vakıftan görevlendirilen memurlar muhtaç aileleri ziyaret ederek durum tespiti yapıyor ve onların yazacağı rapora göre yardımlardan faydalanıp faydalanamayacakları ortaya çıkıyor. Düzenli yardım alan veya daha sonra bu hakkı elde eden vatandaşlar kimlik kartları ve ikamet ettikleri evin elektrik faturasını PTT’ye ibraz ederek söz konusu yardımdan yararlanabiliyor.