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Dikkat edilmesi gereken kadınlar listesine girdi! Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olmuştu: Hafize Gaye Erkan, Forbes radarında

09.12.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın adının da aralarında bulunduğu 2024'te dikkat edilmesi gereken kadınlar listesini paylaştı. TCMB’nin ilk kadın başkanı olarak Haziran ayında göreve gelen Erkan için dergi, yüksek senflasyonun ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu dönemde göreve gelmesine dikkat çekti.

Dikkat edilmesi gereken kadınlar listesine girdi! Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olmuştu: Hafize Gaye Erkan, Forbes radarında

Türkiye Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, Forbes tarafından 2024'te dikkat edilmesi gereken kadınlar arasında seçildi.

FORBES’TAN GAYE ERKAN’A YAKIN MARKAJ

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi ise Hafize Gaye Erkan’ı nüfuzu artan kadınlar arasında gösterdi. Erkan'ın yanında, Eylül ayında Avustralya merkez bankasının başına geçen ilk kadın olan Michele Bullock da yer alıyor.
Dergi Erkan ve Bullock için, "Aynı zamanda yüksek enflasyon eğilimlerinin her iki ülke üzerinde de ekonomik baskı oluşturduğu bir dönemde pozisyonlarını aldılar" şeklinde bir ifade de kullandı.

MERKEZ BANKASI (8)

LİSTEDE BİRBİRİNDEN GÜÇLÜ KADINLAR VAR

Listede Haziran 2024 başkanlık seçimlerinde yarışacak iki Meksikalı aday olan Claudia Sheinbaum ve Xochitl Galvez de yer aldı. Sonuçlar ne olursa olsun, bu Kuzey Amerika ulusunu ilk kez bir kadının yönetmesi anlamına gelecek. Listede ayrıca Temmuz 2024'te küresel muhasebe şirketi EY'nin küresel başkanı ve CEO'su olacak Janet Truncale de kendisine yer buldu. Denise Dresser, Lidiane Jones, Fei-Fei Li, Mira Murati ve Reshma Saujani de 2024 yılında dikkat edilmesi gereken kadınlar arasında gösterildi.

AA-20230727-31780069-31780068-TCMB_BASKANI_ERKAN_ENFLASYON_RAPORU_BILGILENDIRME_TOPLANTISINDA_KONUSTU

MERKEZ BANKASI'NIN İLK KADIN BAŞKANI GAYE ERKAN

Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini daha geleneksel para politikası yapımına geçişe liderlik edecek yeni ekonomi ekibinin bir parçası olarak atamasının ardından, Haziran ayında Merkez Bankası’nın başına geçmişti. ABD'de yaşayan eski üst düzey bir banka yöneticisi olan Erkan böylece TCMB’ninilk kadın başkanı unvanını aldı.

Eski Goldman Sachs bankacısı Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirildi. Erkan, talebi soğutmak ve yüzde 62'ye yaklaşan ve daha da yükselmesi beklenen enflasyonu durdurmak için Haziran ayından bu yana son üç aydaki 500 baz puanlık artışlar da dahil olmak üzere 3.150 baz puanlık sıkılaştırma döngüsüne giren merkez bankasına başkanlık etti.


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Hafize Gaye Erkan
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