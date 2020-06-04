Dikkat! Emekli maaşınıza bloke ya da ipotek koyulmasın... Uzmanlar uyardı!

Son zamanlarda emekli maaşlarına bloke konulduğu haberlerinin çıkması bütün emeklileri bu konuyu araştırmaya itti. Emekli maaşlarına uygulanabilecek haciz ve bloke işlemlerinin detayları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 88. ve 93. maddelerinde açık açık belirtilmiş. Yasa, emeklilerin maaş gelirlerini sıkı sıkıya korur. Bu maddelere göre emekli maaşlarında bloke ve haciz konulması birtakım istisnalar dışında yasak. Buna rağmen maaşına bloke, ipotek konulan emekliler ne yapabilirler?

HANGİ DURUMLARDA MAAŞA BLOKE KONABİLİR?

Emekli maaşına yapılan haciz ve bloke işlemleri için sadece iki tür borç istisna dışında tutulur. Bunlardan birisi SGK'nın kendisine ait olan alacaklarıdır. Yani emekliler SGK prim borçları nedeniyle emekli maaşı blokesi ile karşı karşıya kalabilirler. Bir başka istisna ise nafaka alacaklarıdır. Nafaka alacakları da diğer borçlardan ayrı bir yerde sınıflandırılmıştır.

Emeklinin nafaka borcu varsa bu borçtan dolayı maaşına bloke ve haciz işlemi uygulanabilir. Maaşa konulabilecek haciz oranı da dörtte birden fazla olamaz. Asgari geçimin sürdürülmesi için maaşın tamamının bloke altına alınması da yasalara aykırı bir durumdur ve bu kural sadece emekli maaşlarında değil, bütün maaş ödemelerinde geçerlidir.