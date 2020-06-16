Dikkat maaşınıza haciz koyulabilir! Emekli maaşına bu durumlarda haciz...

Ülkemizde kart, kredi veya senet borcu bulunan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bunların kimi sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken kimileri de emekli maaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Bazıları ise ne yazık ki işsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak kişilerin gelir durumu ne olursa olsun, borçlarını ödeme zorunlulukları baki kalıyor.

Borçlarını çeşitli nedenlerle ödemeyenler için alacaklı şahıs ya da işletmeler İcra Mahkemelerine başvurarak haciz işlemini başlatabilirler. Haciz işleminin sonrasında ilgili mahkeme uyarınca borçlulara tebligat gönderilir. Tebligatta belirtilen sürenin sona ermesinden sonra ihtarname gönderilir. İhtarnamede işaret edilen zamanın bitmesinden sonra ise haciz işlemi başlatılır. Borçlunun taşınır ya da taşınmaz tüm mallarına haciz konulsa dahi borcun karşılanmasına yeterli olmayabilir. Bu durumda ise kişinin maaşına haciz konur. Maaşa haciz koyulabilir mi? Hangi durumlarda koyulur? İşte maaşa getirilen hacze dair merak edilen tüm detaylar…

MAAŞ HACZİ NEDİR?

Maaş haczi uygulaması çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Birçok kişi, ilk kez duyduğu bu uygulamayla karşılaştıklarında adeta şok oluyorlar. Maaş haczi, İcra İflas Kanunun 83. maddesi kapsamında borçlunun düzenli olarak çalışma karşılığında iş yerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına el konulması anlamına gelir. Maaşa el konulacak miktar borç tutarına göre değişir.