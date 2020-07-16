Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Kredi kartı bilgileriniz çalındıysa parayı geri almak için...

Kredi kartınızın farklı kişiler tarafından kullanılabilmesi için artık fiziksel olarak çalınması dahi gerekmiyor. Kart bilgilerinizi birbirinden değişik yollarla ele geçiren hırsızlar, siz farkına dahi varamadan limitinizi bitirebiliyor. Bu noktadan sonra kartınızı iptal ettirseniz de yapılan harcamalarla ilgili herhangi bir geri dönüş söz konusu olmayabiliyor.

KARTINIZIN İZNİNİZ DIŞINDA KULLANILMASINI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

Öncelikle siz bir müşteri olarak üzerinize düşen sorumlulukları gerçekleştirip, kredi kartı bilgileriniz çalınsa dahi hemen fark edebilmek için çeşitli bilgilendirme kanallarını aktif hale getirmelisiniz. Bunun için de kredi kartınızın ait olduğu banka müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek kartınızdan herhangi bir harcama yapıldığında onay veya bilgilendirme SMS'i gönderilmesini isteyebilirsiniz. Böylece izniniz dışındaki herhangi bir kullanımda telefonunuza onay kodu ya da harcama bilgisi geleceği için tüm harcamaları anında fark edebilirsiniz.

HIZLI BİR ŞEKİLDE KARTINIZIN İPTALİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİSİNİZ

Kartınızla ilgili herhangi bir onay kodu ya da bilgilendirme hizmeti almasınız dahi kredi kartınızı kaybettiğinizi anladığınız anda vakit kaybetmeden müşteri hizmetlerini arayıp kartınızı iptal ettirmelisiniz. Neredeyse tüm bankalar kayıp, çalıntı bildirimi için tek tuşla ve hızlı şekilde ulaşılabilen özel bir birime sahip oldukları için çok beklemeden kartınızın iptalini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tarz çalınma ve izinsiz kullanım gibi durumlarda bankanın da sorumluluğu olabildiğini unutmamalısınız.