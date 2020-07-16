Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Kredi kartı bilgileriniz çalındıysa parayı geri almak için...

Kredi kartınızın farklı kişiler tarafından kullanılabilmesi için artık fiziksel olarak çalınması dahi gerekmiyor. Kart bilgilerinizi birbirinden değişik yollarla ele geçiren hırsızlar, siz farkına dahi varamadan limitinizi bitirebiliyor. Bu noktadan sonra kartınızı iptal ettirseniz de yapılan harcamalarla ilgili herhangi bir geri dönüş söz konusu olmayabiliyor.
Öncelikle siz bir müşteri olarak üzerinize düşen sorumlulukları gerçekleştirip, kredi kartı bilgileriniz çalınsa dahi hemen fark edebilmek için çeşitli bilgilendirme kanallarını aktif hale getirmelisiniz. Bunun için de kredi kartınızın ait olduğu banka müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek kartınızdan herhangi bir harcama yapıldığında onay veya bilgilendirme SMS'i gönderilmesini isteyebilirsiniz. Böylece izniniz dışındaki herhangi bir kullanımda telefonunuza onay kodu ya da harcama bilgisi geleceği için tüm harcamaları anında fark edebilirsiniz.
Kartınızla ilgili herhangi bir onay kodu ya da bilgilendirme hizmeti almasınız dahi kredi kartınızı kaybettiğinizi anladığınız anda vakit kaybetmeden müşteri hizmetlerini arayıp kartınızı iptal ettirmelisiniz. Neredeyse tüm bankalar kayıp, çalıntı bildirimi için tek tuşla ve hızlı şekilde ulaşılabilen özel bir birime sahip oldukları için çok beklemeden kartınızın iptalini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tarz çalınma ve izinsiz kullanım gibi durumlarda bankanın da sorumluluğu olabildiğini unutmamalısınız.
Diyelim ki kartınız kayboldu ya da bilgileri çalındı ve izniniz dışında kartınızdan harcamalar yapıldı. Bu tarz bir durumda kredi kartınızın iptalinin ardından yapmanız gereken şey en yakın emniyete başvurmak. Böylece olayın çok daha kapsamlı bir şekilde incelenebilmesi için ilk adımı atmış olur, diğer yandan herhangi bir mahkeme sürecinde üzerinize düşeni gerçekleştirdiğiniz konusunda kendinizle ilgili bir şüphe yaşamazsınız.
Kredi kartınızdan gerçekleştirilen izinsiz harcamalar için bankanızdan talep edebileceğiniz harcama itiraz formunu doldurmalısınız. Ardından polis tutanağı ya da savcılık suç duyurusunun kopyasıyla beraber bu formu bankanıza ulaştırmalısınız. Ancak kurallara uygun harcama itiraz formu doldursanız dahi çeşitli faktörlere bağlı olarak bu itiraz talebinizin gerçekleşmeyebileceğini unutmamalısınız.
Harcama itirazı yaptıktan sonra süreç genellikle iki yönlü işliyor. Eğer ilgili durum bankanın güvenlik eksiklerinden dolayı gerçekleşmişse tüketici mahkemesine başvurarak bankanın bilginiz dışındaki harcamaları karşılamasını talep edebiliyorsunuz. Diğer yandan kartınızı zaten şifreli şekilde kullanıyorsanız sorumluluk genellikle size ait oluyor.
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