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Dikkat son 25 gün! Borçlar siliniyor...

05.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırmasında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılandırmada başvuru süresi bu ay sonunda bitiyor. 30 Eylül 2021 tarihine dek başvuru yapan vatandaşların kamuya olan vergi ve prim dahil bütün borçları tekrardan yapılandırılacak. İşte borç yapılandırmasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Dikkat son 25 gün! Borçlar siliniyor...

Vatandaşlar borç yapılandırma ile ilgili detayları merak ediyor. Milyonlarca vatandaşın borcunun silindiği yapılandırma sürecinde başvuru süresi bu ay sonunda dolmuş olacak.

YAPILANDIRMADA SON TARİH YAKLAŞIYOR!

30 Eylül tarihine dek başvurmuş olan vatandaşların kamuya olan vergi ve prim dahil bütün borçları tekrardan yapılandırılacak. Söz konusu borçların faiz ve gecikme cezalarının tamamı ise silinecek. Ayrı olarak ana paraya TÜFE oranında bir güncelleme eklenecek.

İlgiyle takip edilen başvurular internetten de yapılabilecek. Peşin ödemeyi seçen kişiler için Yİ-TÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi durumunda, başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilmiş olacak ve ilk taksit 30 Eylül 2021 tarihine dek, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler şeklinde ödenecek.

6 taksitte 12 ayda yapılacak olan ödemelerde 1.09, 9 taksitte 18 ayda yapılacak olan ödemelerde 1.135, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1.18, 18 taksitte 36 ayda yapılacak olan ödemelerde ise 1.27 katsayısı uygulanacak.


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