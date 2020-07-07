Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz? İmplant dahil mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kişinin sağlığı açısından önemli olan ve mutlaka yapılması gereken tedavileri karşılar. Lüks olarak değerlendirilen işlemler için ise SGK’nın ödeme yapması için olağanüstü haklı nedenler olması gerekir. SGK, sağlık giderlerini karşıladığı sigorta kapsamındaki kişilerin diş tedavisini sadece anlaşmalı resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından gerçekleştirilmesi halinde karşılıyor. Diş tedavisinde SGK ile protokülü olan resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasında; Sağlık Bakanlığına ve belediyelere bağlı hastaneler, dispanserler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet üniversitelerine bağlı hastane ve diş hekimliği fakülteleri sayılır.

Hangi Durumlarda Diş Tedavisi Uygulamaları SGK Tarafından Karşılanır?

Yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaşların ağız ve diş sağılığına ilişkin giderleri, SGK ile anlaşması olan kurum ve kuruluşlarda yapılması halinde karşılanır. Ancak kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kuruluşlarındaki tedavilerin ödenebilmesi için engellilik durumlarının belgelendirilmesi gerekir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde tedaviye başlanması gerekir.

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik tedavilerine ilişkin giderler SGK tarafından ödenmez. Ancak tedavinin 18 yaşında önce başlamış olması halinde; tedavi sonuçlanana kadar geçen süre kurumca karşılanır.

SGK, sağlık kurulu tarafından raporlandırılması halinde estetik amaçlı olmadığı anlaşılan tedavilerin anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yapılması halinde ücretleri karşılar.

Tedavi ücretlerinin karşılanması için aynı zamanda düzenlenen sağlık kurulu raporunun tarihi de oldukça önemlidir. Tedavi ücretlerinin karşılanması adına sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanması gerekir.

SGK tarafından karşılanan protez yapımı tedavisinde ise; kullanılan malzemenin türüne göre sağlık kurum ya da kuruluşunda açık kalan tutarın hastanın kendisi tarafından ödenmesi gerekir.

SGK İmplant Ücretlerini Karşılıyor Mu?