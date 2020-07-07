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Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz? İmplant dahil mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Diş tedavilerinde yenilikçi yaklaşımlar gözler önüne serilmeye devam ediyor. Kemik içi implant yöntemi, gelenekselleşen köprü uygulamasının yerini büyük bir hızla aldı ve oldukça popülerleşti. Ancak implant uygulamalarının yüksek ücretleri vatandaşların belini büktü. Diş rahatsızlığı olana başta implant tedavisi olmak üzere; sigorta kapsamına alınan diş uygulamalarını araştırır hale geldiler... Hangi sağlık kuruluşlarının SGK ile anlaşması vardır? İmplant bedelleri hangi durumlarda karşılanır?

Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz? İmplant dahil mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kişinin sağlığı açısından önemli olan ve mutlaka yapılması gereken tedavileri karşılar. Lüks olarak değerlendirilen işlemler için ise SGK’nın ödeme yapması için olağanüstü haklı nedenler olması gerekir. SGK, sağlık giderlerini karşıladığı sigorta kapsamındaki kişilerin diş tedavisini sadece anlaşmalı resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından gerçekleştirilmesi halinde karşılıyor. Diş tedavisinde SGK ile protokülü olan resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasında; Sağlık Bakanlığına ve belediyelere bağlı hastaneler, dispanserler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet üniversitelerine bağlı hastane ve diş hekimliği fakülteleri sayılır.

Hangi Durumlarda Diş Tedavisi Uygulamaları SGK Tarafından Karşılanır?

  • Yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaşların ağız ve diş sağılığına ilişkin giderleri, SGK ile anlaşması olan kurum ve kuruluşlarda yapılması halinde karşılanır. Ancak kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kuruluşlarındaki tedavilerin ödenebilmesi için engellilik durumlarının belgelendirilmesi gerekir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde tedaviye başlanması gerekir.
  • 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik tedavilerine ilişkin giderler SGK tarafından ödenmez. Ancak tedavinin 18 yaşında önce başlamış olması halinde; tedavi sonuçlanana kadar geçen süre kurumca karşılanır.
  • SGK, sağlık kurulu tarafından raporlandırılması halinde estetik amaçlı olmadığı anlaşılan tedavilerin anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yapılması halinde ücretleri karşılar.
  • Tedavi ücretlerinin karşılanması için aynı zamanda düzenlenen sağlık kurulu raporunun tarihi de oldukça önemlidir. Tedavi ücretlerinin karşılanması adına sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanması gerekir.
  • SGK tarafından karşılanan protez yapımı tedavisinde ise; kullanılan malzemenin türüne göre sağlık kurum ya da kuruluşunda açık kalan tutarın hastanın kendisi tarafından ödenmesi gerekir.

SGK İmplant Ücretlerini Karşılıyor Mu?

  • SGK, kemik için implantların bedellerini ödemez. Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, konjenital diş eksikliği ve dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere tedavilerin ödemeleri karşılanır.
  • Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.
  • Normal şartlarda 4 yılda bir yenilenmesi gereken hareketli ve sabit protezlerin hasta kaynaklı sebepler nedeniyle bu süreden önce yenilenmeye ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek implant tedavisi SGK tarafından karşılanmaz. Ancak trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında 4 yıllık süre dikkate alınmaz.
  • Aynı zamanda malign ve benign meoplazik değişikler nedeniyle çenenin bir bölümünün ya da tamamının kaybedilmesi halinde veya kanser gibi hastalıklar sebebiyle aşırı kilo kaybının yaşandığı vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporu istenilir. Bu rapor kapsamında yapılan implantların deformasyonunda 4 yıllık yenilenme süresine bakılmaz.

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