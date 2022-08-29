FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 147 arttı

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 147 arttı

29.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre dış ticaret açığı Temmuz'da yıllık yüzde 147 artarak 10,69 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 147 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 19,1, ithalat yüzde 40,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 7,4, İTHALAT YÜZDE 19,3 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Temmuz ayında yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 147 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %147,0 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de dış ticaret açığının 10,6 milyar dolar olmasıydı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e geriledi.

DIŞ AÇIK OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YÜZDE 143,7 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyat farkını görenler şaşırıyor! Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyorFiyat farkını görenler şaşırıyor! Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 liraya satılıyor
'6 ay ve 6 bin km' şartı o sektörü de vurdu '6 ay ve 6 bin km' şartı o sektörü de vurdu
31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun 31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun
Anahtar Kelimeler:
İhracat tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Akaryakıtta sahte fatura oyunu!

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Dehşete düşüren keşif! İki beyaz çanta, iki ayrı ceset...

Dehşete düşüren keşif! İki beyaz çanta, iki ayrı ceset...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.