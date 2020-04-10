Dış ticaret endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 düştü.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 yükseldi

İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi de şubatta yıllık bazda yüzde 15,3 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 artış kaydetti.