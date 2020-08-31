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Dış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Temmuz ayında Türkiye ekonomisinin ihracatı, 15,12 milyar dolar; ithalatı ise 17,9 milyar dolar oldu. Böylece geçen ay dış ticaret dengesi 2,7 milyar dolar açık vermiş oldu.

Dış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi

Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu Böylece, temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 temmuz ayında yüzde 82,9 iken, 2020 temmuz ayında yüzde 77,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARETTE 7 AYLIK PERFORMANS BELLİ OLDU

Genel ticaret sistemine göre yılın ilk yedi ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 55,6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 7 aylık dilimi için ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 85,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 84,8'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 9,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2020 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat bir değişim göstermezken, ithalat yüzde 3,2 azaldı.

TEMMUZDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 973 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 952 milyon dolar ile ABD, 743 milyon dolar ile Irak, 704 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2'sini oluşturdu.

İHRACATTA İLK 7 AYDA YİNE ALMANYA ZİRVEDE

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 428 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 233 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN VAR

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 233 milyon dolar ile Rusya, 970 milyon dolar ile ABD, 962 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39'unu oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 948 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 32 milyon dolar ile ABD ve 4 milyar 654 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini oluşturdu.

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