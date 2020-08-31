Dış ticaret, temmuzda 2,7 milyar dolar açık verdi

Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu Böylece, temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 temmuz ayında yüzde 82,9 iken, 2020 temmuz ayında yüzde 77,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARETTE 7 AYLIK PERFORMANS BELLİ OLDU

Genel ticaret sistemine göre yılın ilk yedi ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 55,6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 7 aylık dilimi için ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 85,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 84,8'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 9,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2020 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat bir değişim göstermezken, ithalat yüzde 3,2 azaldı.