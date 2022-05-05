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Dış ticarette açık 6,1 milyar dolar oldu: Enerjinin payı yerini korudu

05.05.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu" dedi. İthalatta tüm zamanların rekoru yakalanırken, dış ticaret açığı ise 6,1 milyar dolar oldu.

Dış ticarette açık 6,1 milyar dolar oldu: Enerjinin payı yerini korudu

Nisan ayına ilişkin ihracat rakamları açıklandı. Buna göre nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışlar 23,4 milyar dolar oldu. Nisan ayı ithalatı ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu haberi, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" diyerek duyurdu.

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Dış ticaret açığı da nisanda 6,1 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı verilere göre Nisan ayında dış ticaret hacmi geçen yıla göre %30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldi. Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatta önemli bir yer tutmayı sürdürdü. Enerji hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı.


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