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Dış ticarette rekor açık! Tam 10,6 milyar dolar

30.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK Mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Mayıs ayında ihracat yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise rekor kırarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155 arttı ve 10,60 milyar dolara yükseldi.

Dış ticarette rekor açık! Tam 10,6 milyar dolar

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolara çıktı.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi.

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5 AYLIK TİCARET AÇIĞI YÜZDE 136 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 136 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 70,3'e indi.

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