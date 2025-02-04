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Dışarıda yemek konusunda pahalılıkta dünya ikincisi olduk! Birinci sıra şaşırtmadı: Yüzde 200 arttı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.02.2025 07:40
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Son yıllarda enflasyonun artması, alım gücünün düşmesiyle beraber her şey ateş pahası haline gelirken dışarıda yemek yemenin maliyeti aldı başını gitti. İşletmeler karına kar katmaya devam ederken masrafların artmasından şikayetçi oldu. Big Mac Endeksi'ne göre ise Türkiye yemek konusunda en pahalı ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise az bir farkla İsviçre yer aldı.

Dışarıda yemek konusunda pahalılıkta dünya ikincisi olduk! Birinci sıra şaşırtmadı: Yüzde 200 arttı

Dışarıda yemek yemenin maliyeti her geçen gün artıyor. Türkiye’deki menü fiyatları Avrupa’nın birçok ülkesinden daha pahalı. Bu durum küresel Big Mac Endeksi’nde de açık bir şekilde görülüyor. Tüm dünyada yeme içme fiyatları ve enflasyon mukayesesi için baz alınan Big Mac fiyatları, ülkemizde son 4 yılda 9 kat birden artmış durumda. Dünyada en pahalı Big Mac’i İsviçre’den sonra ülkemizde yiyoruz. The Economist’in verilerini yorumlayan ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara “Türkiye ucuz ülke pozisyonundan çıkarak çok pahalı ülke konumuna yükseldi. Dünyada yemek fiyatlarının en fazla arttığı ülke olduk” diyor. Big Mac fiyatlarının Avrupa ülkelerinde ortalama 5 dolar, Avustralya’da 5 dolar, Norveç’te 6 dolar, Hindistan ve Tayvan’da 2-2.5 dolar, Türkiye’de 6.12 dolar ve İsviçre’de 6.5 dolar olduğu görülüyor.

BİGM

İŞLETMELER HALA ŞİKAYETÇİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ise işletmeler, giderlerin arttığından şikâyet ediyor. İşletme sahipleri “Gıda ve içecek maliyetleri, personel ve kira giderleri, faturalar, temizlik maliyetleri, pazarlama ve reklam giderleri ile online yemek şirketlerinin komisyon oranları ciddi şekilde arttı. 2022 yılı ile şimdiki giderlerimiz arasında yüzde 200’ü aşkın fark var. Tüm bunlara rağmen istihdam oluşturmaya ve devletimize vergi ödemeye devam ediyoruz. Çoğu işletme eskisi kadar kâr elde edemiyor. Sektörde para kazanan işletme sayısı azaldı” diyor.

Tek hamburger fiyatının yıllara göre değişimi;
HAMBURGER TEK

YENİ İŞLETMELER AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

İşletme sahipleri eskisi kadar kâr edemediklerini söylese de, yapılan araştırmalarda yeme içme sektörüne yatırımcı akını olduğu görülüyor. Ülkemizde her yıl, 5 ila 6 bin civarında restoran, kafe ve lokanta açılıyor. Bu sınıfta açılan işletme sayısı son yılların en yüksek rakamlarını buldu. Bu gruptaki işletmelerin, toplam açılan şirketlerin içindeki payı her geçen gün artıyor. 2020 yılında bu oran yüzde 4 iken, bugün yüzde 8’e kadar yükseldi.

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FİYATLAR ARTTI KALİTE DÜŞTÜ

Bir ilginç anekdot ise gıda zehirlenmelerinin artığına yönelik. Yapılan araştırmalarda dışarıda yemek yedikten sonra zehirlenme vakalarının son 2 yılda yüzde 42 arttığı görülüyor. Bu rakam da hastane başvurularından ortaya çıkıyor. Bu da fiyatların arttığını ama kalitenin düştüğünü gösteriyor.

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İŞLETMELER İÇİN ET-TAVUK FARK ETMİYOR

Özellikle restoranlarda et, tavuk ve balık fiyatları arasındaki farkın daraldığı ifade ediliyor. Örneğin ünlü bir restoran zincirinde bir bonfilenin fiyatı 750 lira iken, bir tavuk şnitzelin fiyat 670 lira. Biri et diğeri tavuk ama fiyatlar birbirine çok yakın… Sadece 80 lira fark var. Aynı durum balık fiyatları ve menüdeki diğer ürünler için de geçerli. Bir patates kızartması 250 liraya satılıyor. Bu durum tepkilere sebep oluyor.

Dışarıda Yemek Fiyatları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Yemek fiyatları çok yüksek, dışarıda yemek yemekten kaçınıyorum
Fiyatlar makul ancak kalite düşüşü yaşanıyor
Artık dışarıda yemek, pek tercih ettiğim bir şey değil
Dışarıda yemek, yine de keyifli bir deneyim sunuyor
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Avrupa fiyat hamburger
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