FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dıscord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu duyurdu: “Google’a uyarıda bulunduk, ceza kesildi”

Dıscord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu duyurdu: “Google’a uyarıda bulunduk, ceza kesildi”

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Roblox, Dıscord ve Google için açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, şirketler ile görüşme halinde olduklarını ifade ederek, "Reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti" dedi.

Dıscord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu duyurdu: “Google’a uyarıda bulunduk, ceza kesildi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNNTÜRK canlı yayında bazı sosyal medya hesaplarına getirilen erişimler için açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, aylardır kullanıma kapalı olan Roblox ve Dıscord için açıklamalarda bulunarak, hukuki süreç içerisinde erişim engelinin olduğunu ifade etti.
thumbs_b_c_35b3d2f379d8de31524e9ac36de73712 (1)
Bakan Uraloğlu, Roblox ve Dıscord için şu açıklamada bulundu:

"Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.

Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz"

thumbs_b_c_5e14df6daf0e14334d815b7e0b66acc7

REKABET KURUMU CEZA KESTİ

thumbs_b_c_22da3da46588779faea738e6dc5a8cbb
Google ile görüşmeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, görünürlük açısından Google'ın değişiklikler yaptığını söyledi. Uraloğlu, Google'ın uygulamaya aldığı değişimler için şu sözleri sarf etti:

"Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum"

Canlı Borsa
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı için açıklamaBakan Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı için açıklama
Altın son 5 yılın rekorunu kırdıAltın son 5 yılın rekorunu kırdı
Anahtar Kelimeler:
Roblox Google Discord Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Dünyaca ünlü zincir marketi savaş merkezi olacak!

Altın son 5 yılın rekorunu kırdı

Altın son 5 yılın rekorunu kırdı

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Bakan Uraloğlu'ndan Google, Dıscord ve Roblox açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Google, Dıscord ve Roblox açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.