Dıscord ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu duyurdu: “Google’a uyarıda bulunduk, ceza kesildi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNNTÜRK canlı yayında bazı sosyal medya hesaplarına getirilen erişimler için açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, aylardır kullanıma kapalı olan Roblox ve Dıscord için açıklamalarda bulunarak, hukuki süreç içerisinde erişim engelinin olduğunu ifade etti.



Bakan Uraloğlu, Roblox ve Dıscord için şu açıklamada bulundu:



"Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.

Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz"



REKABET KURUMU CEZA KESTİ

"Google'la belli görüşmeler yapıyoruz. Görünürlük sıralamasında, reklam pastasından pay alma açısından Google'ın değişiklikleri oldu, Rekabet Kurumu ceza kesti. Şeffaflık olması için Google'a uyarıda bulunduk. Belli çalışmalar var, hukuki düzenleme de yapacağız. Özellikle ABD'nin diğer dünya ülkelerine üst düzey vergi koyduğu dönemde doğru bir hatta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum"