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Disney'den 28 bin çalışanını işten çıkarma kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

İşten çıkarılacak 28 bin kişinin yaklaşık yüzde 67'sinin yarı zamanlı çalışanlar olacağını belirten Disney Parkları yöneticisi D'Amaro, "Bu kadar sınırlı kapasitede çalışırken tam kadroyu sürdüremeyiz" dedi.

Disney'den 28 bin çalışanını işten çıkarma kararı

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Covid-19 salgını nedeniyle Disney'in California merkezli tema parklarının uzun süre kapatılması ve açık parklara olan sınırlı ziyaret, şirketi çalışan sayısını azaltmaya itti.

Disney Parkları yöneticisi Josh D'Amaro, konuya ilişkin çalışanlarla paylaştığı mesajda, işten çıkarılacak 28 bin kişinin yaklaşık yüzde 67'sinin yarı zamanlı çalışanlar olacağını aktardı.

KAYNAK:REUTERS

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