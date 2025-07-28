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Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mekke sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Daştanbek'in dolarları sayarken kamuoyuna yansıyan görüntüleri olay olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 270 bin dolarlık rüşvet iddiası sonrası Ahmet Daştanbek hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu kişinin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

At üstünden inmemiş… Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Mekke sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Daştanbek'in dolarları sayarken kamuoyuna yansıyan görüntüleri olay olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 270 bin dolarlık rüşvet iddiası sonrası Ahmet Daştanbek hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu kişinin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.

Ahmet Daştanbek ismi iki gün önce ilk olarak önümüze düştü. Para sayma görüntüleri sonrası dikkatleri üzerine çeken kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Mekke sorumlusu olarak çalıştığı tespit edildi.

Para sayma sırasında rüşvet olarak 270 bin dolar aldığı iddia edilen Ahmet Daştanbek’in “Kayıt mi ediyorsun?” dediği de duyuluyor. Olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaparak sürecin titizlikle incelendiğini soruşturma başlatıldığını belirtti.

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş… 1

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş… 2

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Daştanbek'in sosyal medya hesabından sürekli at binerken videolarını, kuşları beslediği anları ve Mekke'yi paylaştığı görülüyor.

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş… 3

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı
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