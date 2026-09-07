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Diyarbakır'da okul alışverişi öncesi kırtasiyeler denetlendi

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Diyarbakır'da okul alışverişi öncesi kırtasiyeler denetlendi

Ticaret Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik başlatılan denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiyeler denetleniyor. Merkez Kayapınar ilçesindeki bir kırtasiyede inceleme yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
Diyarbakır da okul alışverişi öncesi kırtasiyeler denetlendi 1

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, gazetecilere, kentte haksız rekabetin önüne geçmek, adil bir ticaret ortamı sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla saha denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Geçen aydan itibaren yoğun bir şekilde denetim yaptıklarını belirten Atik, "Amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak. Kırtasiyelerde yaptığımız denetimlerde yaklaşık 204 esnafımıza ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde 4 bin 357 ürünü kontrol ettik." dedi.

Diyarbakır da okul alışverişi öncesi kırtasiyeler denetlendi 2

Atik, denetimleri sadece kırtasiye ürünlerine yönelik yapmadıklarını, aynı zamanda perakende satışa sunulan bütün ürün gruplarında gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılın başından itibaren 4 bin 151 firmada 76 bin 532 ürünü kontrol ettiklerini kaydetti.

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Atik, şu ifadeleri kullandı: "Kural ihlali yapıldığını tespit ettiğimiz ürünlerle ilgili 8 milyon 128 bin 758 lira idari yaptırım kararımız oldu. Ticaret İl Müdürlüğü olarak hem esnafımıza rehberlik etmeye hem de tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Diyarbakır denetim kırtasiye
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