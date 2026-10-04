Tezgahlarda fiyatlar 1000 lirayı buldu! Üretimde Türkiye’nin ilk üçünde

Denize kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş’ta balık sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlardaki ürün çeşitliliği arttı. Balık pazarında hareketlilik yaşanırken, tür ve büyüklüğe göre değişen balıkların kilogram fiyatları 200 lira ile 1000 lira arasında değişiyor.

Türkiye’nin tatlı su balığı üretiminde öne çıkan merkezlerinden Kahramanmaraş’ta tüketiciler, deniz balıklarının yanı sıra kentte yetiştirilen tatlı su balıklarına da ulaşabiliyor.

TEZGAHLARDA DENİZ VE TATLI SU BALIKLARI YER ALIYOR

Hamsi, palamut, levrek ve çipura gibi deniz ürünlerinin yanı sıra Menzelet ve Sır barajlarından çıkarılan ya da yetiştirilen alabalık ve sazan da balık tezgahlarında satışa sunuluyor. Özellikle alabalık ve Türk somonu üretiminde dikkat çeken kentte yetiştirilen balıklar, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de gönderiliyor.

Kahramanmaraş’tan 54 ülkeye balık ihracatı yapılırken, su ürünleri sektörü kent ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Kent genelindeki 68 işletmede yılda yaklaşık 20 bin ton balık üretimi gerçekleştiriliyor.

Balıkçı Hakan Gürbak, Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da balık sezonunun başladığını belirterek palamut çeşitliliğinin oldukça fazla olduğunu söyledi. Gürbak, Kahramanmaraş’ın temiz su balığı üretiminde lider şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Gürbak, fiyatların uygun olduğunu belirterek yayın balığının et halinin kilogramının 500 lira olduğunu, bu balıkların Menzelet Barajı’nda çıktığını aktardı. Diğer balıkların fiyatlarının ise 200 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini söyleyen Gürbak, Karadeniz palamudunun 500-700 lira, Karadeniz somutunun ise yaklaşık 400 lira seviyesinde olduğunu kaydetti.

Izgara yapmak isteyenlere levrek önerisinde bulunan Gürbak, balık üretiminde Türkiye’de ilk üç içerisinde yer aldıklarını belirtti. Menzelet ve Kılavuz barajlarında tatlı su balığı üretiminin başarılı şekilde sürdüğünü de sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN 54 ÜLKEYE İHRACAT

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da balık sezonunun başladığını ifade ederek Kahramanmaraş’ın adeta alabalık ve Türk somonu üretiminin başkenti konumunda olduğunu söyledi.

Sarı, kentin hem ihracatta ön sıralarda bulunduğunu hem de balık üretiminde Türkiye’nin ilk üç şehri arasında yer aldığını belirterek balıkçıların satışlara başladığını aktardı. Kahramanmaraş’ın 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren önemli şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Sarı, balıkçılar olarak kentteki üretim ve ihracatla gurur duyduklarını dile getirdi.

BALIK PAZARINDA TAZE ÜRÜNLERE İLGİ

Balık almak için pazara gelen Adem Gürbak ise tezgahlardaki ürünlerin oldukça taze olduğunu söyledi. Balık üretimi ve tüketiminde de ilk sıralarda yer alındığını belirten Gürbak, pazarda hem taze deniz balıkları hem de tatlı su balıkları açısından geniş bir çeşitlilik bulunduğunu ifade etti.

Balığın sağlığa faydasının herkes tarafından bilindiğini belirten Gürbak, vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır