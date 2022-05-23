Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki: Piyasaya uymak zorundasın!

TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu yüzde 80’i aşarken, hükümet yüzde 5 enflasyon hedefi doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Gıdadan tarıma, barınmadan enerjiye kadar fiyatların düşmesi için yeni destek paketleri açıklanırken, fırsatçılara ise göz açtırılmıyor. Bu kapsamda Rekabet Kurumu, geçen yıl tamamladığı soruşturmalarda, teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle 4,23 milyar lira idari para cezası uygularken ilk sırayı 3 milyar 188 milyon lirayla gıda endüstrisi aldı.

Bütün bakanlıklar gıda fiyatlarının düşmesi ve fırsatçılığın önüne geçilmesi için tüm imkanlarını kullanırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise stokçuluk yapanlara karşı hapis cezasının artırılacağını duyurdu. Bozdağ, "Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak" dedi.

“PİYASAYA UYMAK ZORUNDASIN”

Tüm bunlara rağmen Diyarbakır’da bir pazarcının uygun fiyata ürün sattığı için azar işittiği video gündeme damga vurdu. Sosyal medyada yayınlanan videoda, pazarda uygun fiyata ürün satan esnafın, kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisine söyledikleri herkesi şoke etti.

Dernek yetkilisi pazarcıya 'Ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı. Piyasaya uymak zorundasın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede.' sözleriyle tepki gösterdi.

"Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın” diyen dernek yetkilisi, “4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

"2 LİRA BENİ KURTARIYOR, SEN 8 LİRAYA SAT DİYORSUN"

Bunun üzerine pazarcı, "Salatalık, patlıcan diyelim hakkı nedir, diyelim 4 lira. Alışıma göre 4'e satmam lazım. Peki adam hacıdır, hocadır, 99’u çekiyor. 8 liraya satıyor, iki katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi 8'e sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var, yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Para kazanıyorum. Sen 8 liraya sat diyorsun." sözleriyle karşılık verdi.



