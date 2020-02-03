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Dizel otomobil sayısı 10 yılda 3,5 katına çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin sayısı 2010-2019 döneminde 1 milyon 381 bin 631'den 4 milyon 769 bin 714'e ulaştı. Bu dönemde LPG'li otomobillerin sayısı yüzde 61 artış gösterirken, benzinli otomobil sayısı yüzde 5 geriledi. Aynı dönemde toplam motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 53 artışla 23 milyon 156 bin 975'e ulaştı.

Dizel otomobil sayısı 10 yılda 3,5 katına çıktı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2010-2019 döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 53 artışla 15 milyon 95 bin 603'ten 23 milyon 156 bin 975'e yükseldi. Bu dönemde trafiğe 8 milyon 61 bin 372 araç eklenmiş oldu.

En yüksek artış oranı yüzde 65 ile otomobilde görüldü. 2010 yılında 7 milyon 544 bin 871 olan otomobil sayısı, geçen yıl 12 milyon 503 bin 49'a ulaştı. Kamyonetlerin sayısı yüzde 58,3 artışla 2 milyon 399 bin 38'den 3 milyon 796 bin 919'a, motosikletlerin sayısı da yüzde 39,4 yükselişle 2 milyon 389 bin 488'den, 3 milyon 331 bin 326'ya yükseldi.

Bu dönemde traktörlerde artış oranı yüzde 35,9, minibüste yüzde 27,5, kamyonlarda yüzde 16,3, otobüste yüzde 2,3 oldu.

DİZEL VE LPG'Lİ ARAÇTA ARTIŞ

Dizel otomobillerin trafikteki oranında son 10 yılda önemli artış görüldü. Söz konusu oran 2010 yılında yüzde 18,3 iken geçen yıl yüzde 38,1'e ulaştı. Dizel otomobil sayısı 2010 yılında 1 milyon 381 bin 631 olarak kayıtlara geçmişti. 10 yılda bu rakam 3,5 katına çıkarak, geçen yıl sonu itibarıyla 4 milyon 769 bin 714 olarak kaydedildi.

Trafikteki LPG'li otomobillerin sayısı da son 10 yılda arttı. Bu dönemde LPG'li araç sayısı 2 milyon 900 bin 34'ten 4 milyon 661 bin 707'ye çıktı.

Bu dönemde benzinli araçların oranında ise azalma görüldü. 2010'da otomobillerin yüzde 42,3'ü benzinli iken bu oran 2019'da yüzde 24,2'ye kadar geriledi.

Elektrikli ve hibrit araçların sayısında ise söz konusu dönemde düzenli artış oldu. Bu türde yakıta sahip araçların sayısı 2011'de 47 iken, geçen yıl sonu itibarıyla 15 bin 53'e ulaştı.

Türkiye'de 2010-2019 döneminde trafikteki otomobil sayısı ile bunların yakıt türlerine göre dağılımları şöyle:

dizel-tablo

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dizel otomobiller, kamyonet, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı, Trafiğe kayıtlı otomobiller, TÜİK,

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