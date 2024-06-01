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DMM'den kredi kartlarıyla ilgili o iddialara yalanlama: 'Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.06.2024 20:44
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Kredi kartlarıyla ilgili "3 ay peş peşe sadece ‘asgari ödeme’ yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak" iddialarının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Açıklamada "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesi bulunmamaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

DMM'den kredi kartlarıyla ilgili o iddialara yalanlama: 'Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “3 ay peş peşe sadece ‘asgari ödeme’ yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak” iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

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"BDDK'NIN BİR ÇALIŞMASI VEYA DÜZENLEMESİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesi bulunmamaktadır.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır.

Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."


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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı kredi kartı
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