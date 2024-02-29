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DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.02.2024 15:17
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi seçimden sonra MTV sayısının 4'e çıkaralacağı, KDV oranlarının yükseltileceği gibi iddiaları yalanladı.

DMM'den 'seçim sonrası yeni vergiler' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ekonomi yazarı Şeref Oğuz'un yer aldığı videodaki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın söz konusu videodaki iddialar hakkında herhangi bir çalışması olmadığı belirtildi.

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, “seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar” iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomideki tüm tarafların karar alma sürecini etkilemeyi amaçlayan ve seçim sürecinde piyasaları manipüle edebilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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