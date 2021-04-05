FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor

Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 19:08 | Son Güncelleme

Antalya'da, doğadan topladığı odun ve tahta parçalarıyla heykeller yapan Adnan Ceylan, pandemi nedeniyle atölyesini kapatmasının ardından çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürmeye başladı. Atölyeye çevirdiği bahçede kuru ağaç dallarından ve geri dönüşüm malzemelerinden heykeller yapan Ceylan, Japonya'nın bitki şekillendirme sanatı 'bonzai'yi de uyguluyor.

Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katılan, iş insanları Rahmi Koç'un evi için kartal, Ali Koç'un ofisine ise at heykeli yapan Antalyalı sanatçı Adnan Ceylan, pandemiyle iş hayatında değişikliklere gitti. Expo 2016 Fuar Alanı ve Kaleiçi'nde sergilenmek üzere Teke yöresine ait keçi cinsinin konsept heykel çalışmasını yapan Ceylan, son günlerde evinin bahçesindeki atölyede sanatına yön veriyor. Köpeği 'Tobi'nin kurumuş ağaç dallarından yaptığı heykelini de bahçesine koyan Ceylan, Japon ustadan öğrendiği bonzai sanatıyla da bitkilere şekil veriyor.

'BEN GERİ DÖNÜŞÜMCÜYÜM'

"Ben bir geri dönüşümcüyüm. Suda sürüklenmiş ağaçlarla heykeller yapıyorum" diyen Ceylan, çalışmalarını şöyle anlattı:

"Pandemiden dolayı atölyemi ve yaptığım sanat eserlerini sergilediğim sergi mağazamı kapattım. Pandemi herkesi etkilediği kadar sanat camiasını da etkiledi. Sergiler bitti, oteller kapalı, Antalya bölgesi biraz tedirgin. Ama her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bu süreçte heykellerimi ev atölyemde yapmaya devam ediyorum. Heykellerim birçok farklı yerde sergileniyor. Özel yaptıklarım, özel isimlerin evlerinde ve ofislerinde bulunuyor. Geri dönüşüm ülkemiz için önemli bir konu. Ben bu konuya sanatsal açıdan bakıyorum. Etkileşim içinde bulunduğumuz veya duygusal olarak bağlandığınız hayvanın heykelini ister istemez daha da güzel yapıyorsunuz. 'Tobi' de benim için önemli bir canlı. Evimin neşesi, onun heykelini yaparken sanırım bu duygusal bağlar etkiledi. Heykel kendisine çok benzedi. O da bahçede heykeliyle sürekli etkileşim halinde."

Ayrıca ahşaptan masalar, sandalyeler, özel tasarım kitaplık, hayvan figürleri gibi birçok aksesuar da yaptığını aktaran Ceylan, heykellerin fiyatını boylarına ve kullanılan ağaç dallarının enderliklerine göre belirlediğini söyledi. Ceylan, heykellerin 1000 TL ile 300 bin TL arasında alıcı bulabildiğini belirtti.

JAPON USTADAN ONLİNE EĞİTİM ALDI

Dijital çağın birçok yenilik getirdiğini, birkaç 'tık' ile dünyanın farklı noktalarına uzanılabildiğini anlatan Adnan Ceylan, "Pandemi döneminde kendimi eve kapatıp gün saymak yerine, Japon bonzai bitki şekillendirme sanatçısının online eğitim programına katıldım. Şimdi ise bahçemde birçok farklı bitkinin bonzia denemesi bulunuyor. Vakit buldukça bitkilere şekil veriyorum ve büyümelerini izliyorum. Her şey bir denemeyle başlıyor. Bahçenin önünden geçen herkes bitkilere bayılıyor" diye konuştu.

(DHA)

dogadan-topladigi-tahta-parcalariyla-heykeller-yapiyor_5770_dhaphoto1

dogadan-topladigi-tahta-parcalariyla-heykeller-yapiyor_5770_dhaphoto4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
On Numara çekilişi 5 NisanOn Numara çekilişi 5 Nisan
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir
'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları
5 Nisan Çekiliş sonuçları
5 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Nisan On numara çekilişi
On Numara çekilişi 5 Nisan
Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı arttı!
Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte kira ve gelir kaybı desteği başvuru sayfası
Kira ve gelir kaybı desteği başvuru sayfası
Gram altın için 466 lira hedefi! Altın fiyatları yükselir mi? 3 farklı altın yorumu!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Bakan Pekcan: D-8 içerisindeki ticareti geliştirmeliyiz
'D-8 içerisindeki ticareti geliştirmeliyiz'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.