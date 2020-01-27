FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal afetler için kaynağı kalmayan ülkelere borç yardımı çağrısı

Doğal afetler için kaynağı kalmayan ülkelere borç yardımı çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Yardım kuruluşlarından iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlere müdahale edebileceği kaynakları olmayan gelişmekte olan ülkelere borç yardımı çağrısı geldi.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF yıl başında gelişmekte olan ülkelerin borcunun son 50 yılda son iki yıldaki kadar hızlı artış göstermediğini açıkladı.

Berlin'de yayımlanan 2020 Borç Raporu'nda fırtına, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi doğal afetlerin yüksek borcu bulunan gelişmekte olan ülkelerin acil ve etkili yardım faaliyetini karşılayacak finans kaynaklarına sahip olmaması nedeniyle bu ülkeler için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin insanların yaşam şartlarını iyileştirmekten ziyade eski borçlarını çevirmeye çalıştığı kaydedildi.

Afrika'nın güneyindeki bazı ülkelerin iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen doğal afetler sonucu bir gecede ödeme krizine düşebileceği uyarısı yapıldı. Ülkelerin bu felaketlerle başa çıkabilmek için kredi aldığı, bu durumun da borç sarmalını daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği belirtiliyor.

Borç yardımı çağrısı

Alman borç yardımı kuruluşları Erlassjahr.de ve Misereor tarafından gelişmekte olan ülkelerle ilgili olarak her yıl yayınlanan raporda, iki kuruluş da iklim değişikliği sebebiyle doğal afetlerden giderek daha fazla etkilenen gelişmekte olan ülkeler için borç yardımı çağrısı geldi.

Borç durumunun özellikle Bhutan, Moğolistan, Sri Lanka, Cibuti, Cape Verde, Mozambik, Sudan, Arjantin, El Salvador, Jamaika, Lübnan ve Kırgızistan'da krtirik seviyelerde olduğu belirtildi. Bu ülkelerin toplam borç yükünün 7 trilyon 81 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Raporda bu ülkelerden 19'unun borç ödemelerini tamamen ya da kısmen durdurduğuna değiniliyor.

epd / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecekDünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek
“DASK karnemiz zayıf”“DASK karnemiz zayıf”
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Bakan açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

EMITT 2020 İstanbul’u Mona Lisa’yla buluşturuyor

EMITT 2020 İstanbul’u Mona Lisa’yla buluşturuyor

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek

Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek

“DASK karnemiz zayıf”

“DASK karnemiz zayıf”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.