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Doğal gaz faturaları düşecek mi? Bakan Dönmez'den açıklama!

04.06.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşfedilen yeni doğal gaz rezervlerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından doğal gaz faturaları düşecek mi sorusu merak ediliyor. Uzmanlar yeni rezervlerin keşfinin Türkiye'nin 3 senelik doğal gaz talebine karşılık geldiğini söylüyor. Bakan Dönmez de yeni keşiflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki doğal gaz faturaları düşecek mi? İşte Bakan Dönmez'in açıklamaları...

Doğal gaz faturaları düşecek mi? Bakan Dönmez'den açıklama!

Vatandaşlar yeni doğal gaz rezervlerinin kamuoyuna açıklanması sonrası doğal gaz faturaları düşecek mi sorusunu araştırıyor. Yeni rezervlerin keşfinin Türkiye'nin 3 senelik doğal gaz talebine karşılık geldiği uzman isimlerin aktardığı bilgiler arasında. Bakan Dönmez de yeni keşiflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki doğal gaz faturaları düşecek mi?

DOĞAL GAZ FATURALARI DÜŞECEK Mİ? İŞTE BAKAN DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARI...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı yayında Karadeniz'de bulunan yeni doğal gaz keşfi ile ilgili olarak "Fatih Sondaj Gemimiz tam 1 yıl önce bu bölgede çalışmalara başlamıştı. 1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptı. Bugün 135 milyar metreküp daha ilave etmiş olduk. Yıllık ortalama 45-50 milyar doğalgaz tüketimimiz var. Bu haline baktığımızda 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

Dönmez, açıklamanın devamında "Beklentimiz şu: İnşallah 2023'te 10 sondajımızı tamamlamak. Bu arada o kuyular ile Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi arasındaki doğalgaz denizaltı boru hattının inşaatını tamamlamış olmak. İlk etapta maksimum üretim olmuyor. 4-5 yıl içerisinde maksimum seviyeye ulaşmış olacak. 2023 için planladığımız günlük üretim miktarı yaklaşık 10 milyon metreküp civarında. Maksimum seviyeye ulaştığımızda bu rakam 15-20 milyar metreküpe ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz faturalarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusuydu. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan keşfedilen yeni rezervin Türkiye'nin 3 senelik doğal gaz talebine karşılık geldiğini söyledi ve "Yapılacak yeni sondaj çalışmalarıyla bölgede yeni katmanlar keşfedilebilir. 2023 ve sonrasında Amasra-1 sahasında üretilecek olan doğal gazla konut sektörünün 8-9 yıllık doğal gaz talebi karşılanabilecek" şeklinde konuştu.

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