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Doğal gaz faturaları için duyuruldu: Mayıs 2024'e kadar ücretsizdi! BOTAŞ Kasım'da tarifelerde değişiklik yapmadı

01.11.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Doğal gaz faturaları için duyuruldu: Mayıs 2024'e kadar ücretsizdi! BOTAŞ Kasım'da tarifelerde değişiklik yapmadı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

TÜRK LİRASI (269)

"AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK FİYATI"

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

25 METREKÜPÜ ÜCRETSİZ

Öte yandan Karadeniz gazının devreye alınması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Uygulama ile faturada 25 metreküpe denk gelen 153 lira devlet tarafından karşılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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