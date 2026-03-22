Doğal gaz ithalatı ocakta yüzde 18,5 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarak yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp oldu. En fazla boru gazı ithalatı, 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 870 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 852 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 18,5 artışla yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 37 milyon metreküple Azerbaycan ve 130 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ABD 2 milyar 755 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 475 milyon metreküp, Moritanya'dan 175 milyon metreküp, Angola'dan 95 milyon metreküp, Nijerya'dan 93 milyon metreküp, Mısır'dan 89 milyon metreküp, Kamerun'dan 85 milyon metreküp ve İspanya'dan 81 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 17,8 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 10,2 artarak yaklaşık 8 milyar 418 milyon metreküpe çıktı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 0,18 artışla 1 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,9 artarak 1 milyar 440 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlarda doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 17,8 artarak 4 milyar 382 milyon metreküpe yükseldi.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta 4 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 853 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 402 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz İthalat
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

