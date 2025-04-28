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Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 16,6 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 6 milyar 433 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 16,6 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubata ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 370 milyon metreküpü boru hatları, 3 milyar 62 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 6 milyar 433 milyon metreküpe çıktı.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 410 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 2 milyar 19 milyon metreküple ABD ve 876 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. İran'dan ise 83 milyon metreküp boru gazı ithalatı yapıldı.

Bu dönemde, Cezayir'den 334 milyon metreküp, Nijerya'dan 288 milyon metreküp, Trinidad ve Tobago'dan 164 milyon metreküp, Kamerun'dan 91 milyon metreküp, Umman'dan 90 milyon metreküp ve Mozambik'ten 74 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 6 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi şubatta yıllık bazda yüzde 19,1 artarak 7 milyar 550 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 0,9 artışla 1 milyar 154 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 156,9 artarak 1 milyar 338 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise şubatta yüzde 6 artarak 3 milyar 793 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,8 düşüşle yaklaşık 2 milyar 638 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 2 milyar 368 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 270 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz İthalat
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