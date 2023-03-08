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Doğal gaz ithalatına serbestlik getiriliyor: Teklif Meclis'te! BOTAŞ da kapsama dahil edildi

08.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabetçi piyasa oluşturulması için doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem özel sektör için serbestlik getirmeyi amaçlayan kanun teklifi TBMM'ye getirildi. Bu kapsamda doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

Doğal gaz ithalatına serbestlik getiriliyor: Teklif Meclis'te! BOTAŞ da kapsama dahil edildi

Yürütme ve yürürlülük dahil 24 maddeden oluşan "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", AK Parti vekillerinin imzalarıyla bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifi genel gerekçesinde "Türkiye doğalgaz piyasasında alım satım yapacak yerli ve yabancı şirketlerin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa oluşturulması hedefleniyor" denildi.

BOTAŞ DA KAPSAMA DAHİL

Bu kapsamda doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilyor. BOTAŞ'ın mevcut yapısında değişiklikler öngören teklif bu yeniden yapılandırma için şirket kurulumu vb yetkilerin verilmesini de içeriyor.

Teklife göre ayrıca ihraç edilen doğalgaza ilişkin iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalar uygulanmayacak. EPDK, transit iletim tarifelerini ve ihracata ilişkin iletim tarifelerini, diğer tarifelerden farklı usul ve esaslara göre tespit edebilecek.

Teklifin genel gerekçesinde ilgili düzenlemelerin "Türkiye'nin doğalgaz merketi olma hedefi" doğrultusunda olduğu da belirtildi.

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doğal gaz

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