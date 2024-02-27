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Doğal gaz ithalatında artış: En fazla ithalat Rusya'dan

27.02.2024 13:18
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Doğal gaz ithalatı geçe.n yıl aralıkta yüzde 4,4 arttı. En fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 123 milyon 540 bin metreküple Rusya'dan yapıldı.

Doğal gaz ithalatında artış: En fazla ithalat Rusya'dan

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyar 63 milyon 120 bin metreküp oldu. Konutlarda gaz tüketimi yüzde 9 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yıl aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 767 milyon 670 bin metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 295 milyon 450 metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 4,4 artarak 6 milyar 63 milyon 120 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta 2 milyar 123 milyon 540 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 962 milyon 20 metreküp ile Azerbaycan, 781 milyon 490 metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde ABD'den 1 milyar 176 milyon 770 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 9 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 0,68 artarak yaklaşık 5 milyar 267 milyon 120 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 206 milyon 610 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 35 azalarak 741 milyon 800 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 9 artarak 2 milyar 273 milyon 960 bin metreküp oldu.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,02 artışla 5 milyar 442 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 141 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 300 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya doğal gaz İthalat
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