Doğal gaz krizi farklı boyuta ulaştı! Bilerek mi yapılıyor?

Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki daimi temsilcisi Vladimir Chizhov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Gazprom'un doğal gaz arzını artırmakta isteksiz olduğu eleştirilerine yanıt verdi.

Yüksek spot piyasa fiyatları nedeniyle Avrupa ülkelerinden Gazprom'a talep gelmediğini savunan Chizhov, Avrupa ülkelerinin talep etmeleri halinde doğal gaz tedarik hacminin artırılabileceğini vurguladı.

Chizov, "Gaz satmak için birilerinin satın almaya istekli olduklarını açıklamaları gerekli. Eğer kış sert geçer ve rezervler azalır ise Avrupalı şirketlerin yüksek fiyattan ek gaz almaları gerekir. Ancak şu ana kadar kış ılımlı geçiyor ve ek gaz talebi yok" dedi.

"OLASI GAZ KESİNTİLERİNE HAZIRLIKLI DEĞİLLER..."

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, AB'nin olası gaz kesintilerine karşı kapasitesini geliştirmek için fazla adım atmadığını dile getirmişti.



