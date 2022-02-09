FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaz krizi farklı boyuta ulaştı! Bilerek mi yapılıyor?

Doğal gaz krizi farklı boyuta ulaştı! Bilerek mi yapılıyor?

09.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da doğal gaz sorunu yaşanırken art arda gelen açıklamalar kafa karıştırdı. Dün "Olası gaz kesintileri için yeterli adım atılmıyor" diyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ardından bugün de Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki daimi temsilcisi Vladimir Chizhov, "Avrupa ülkeleri talep eder ise Rusya doğal gaz arzını artırıbilir" açıklamasında bulundu.

Doğal gaz krizi farklı boyuta ulaştı! Bilerek mi yapılıyor?

Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki daimi temsilcisi Vladimir Chizhov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Gazprom'un doğal gaz arzını artırmakta isteksiz olduğu eleştirilerine yanıt verdi.

Yüksek spot piyasa fiyatları nedeniyle Avrupa ülkelerinden Gazprom'a talep gelmediğini savunan Chizhov, Avrupa ülkelerinin talep etmeleri halinde doğal gaz tedarik hacminin artırılabileceğini vurguladı.

Chizov, "Gaz satmak için birilerinin satın almaya istekli olduklarını açıklamaları gerekli. Eğer kış sert geçer ve rezervler azalır ise Avrupalı şirketlerin yüksek fiyattan ek gaz almaları gerekir. Ancak şu ana kadar kış ılımlı geçiyor ve ek gaz talebi yok" dedi.

"OLASI GAZ KESİNTİLERİNE HAZIRLIKLI DEĞİLLER..."

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, AB'nin olası gaz kesintilerine karşı kapasitesini geliştirmek için fazla adım atmadığını dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklamasıSon dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme açıklaması
39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda o limite dikkat!39 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Faturalarda o limite dikkat!
Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…

Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.