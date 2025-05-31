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Doğal Gaz üretim platformu Osman Gazi Filyon Limanı'na demirlendi! Erdoğan uğurlamıştı, Türkiye dünyada 6'ıncı oldu...

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Filyos Limanı'nda karşılayan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." dedi.

Doğal Gaz üretim platformu Osman Gazi Filyon Limanı'na demirlendi! Erdoğan uğurlamıştı, Türkiye dünyada 6'ıncı oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na demirledi.

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KARŞILAMAK İÇİN LİMANA GELDİLER

Platformu karşılamak için limana gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile diğer ilgililer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem'den bilgi aldı.
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Daha sonra telsizle gemi kaptanıyla görüşen Hacıbektaşoğlu, "Karadeniz'e, Filyos'a, evinize hoş geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah kolaylıklar versin." dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİNDİLER

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Osman Gazi'nin Filyos Limanı'na geldiğini, gururlu ve onurlu olduklarını söyledi.
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TÜRKİYE DÜNYADA 6'INCI OLDU

Dünyada 5 ülkede yüzer doğal gaz platformu olduğunu, Türkiye'nin 6. ülke olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, bunun Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirtti.

ERDOĞAN UĞURLAMIŞTI

Hacıbektaşoğlu, platformun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaz'dan uğurlandığını anımsatarak, Türkiye'yle, TPAO'yla gurur duyduklarını kaydetti.
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9,5 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİMİ

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimine ulaşıldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Osman Gazi gemisiyle bu iki katına, yaklaşık günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye'nin 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak. Bu da Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk çeyreğinde belki Türkiye, dünyanın 10. büyük ekonomisi olacak. Türkiye Yüzyılı'nın ortalarında Türkiye, dünyanın ilk 5 ekonomisi arasında olacak."
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Hacıbektaşoğlu, gençlere Türkiye'nin gaz üretim sahası ve kapasitesini yakından takip etmelerini tavsiye ederek, akıllarını çelmek isteyenlere hiç aldırmadan, kendilerini ve ülkelerine güvenerek ilerlemelerini istedi.

AA-20250531-38138780-38138769-TURKIYENIN_ILK_YUZER_DOGAL_GAZ_URETIM_PLATFORMU_OSMAN_GAZI_FILYOS_LIMANINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." diye konuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Osman Gazi Filyos Limanı
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