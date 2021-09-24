Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda! Ne kadar zam gelecek?

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında, artan uluslararası fiyatlar ve yurtiçinde azalan hidroelektrik üretimini ikame eden doğal gaz kullanımından dolayı gelecek ay yüzde 15’e varan oranlarda artış yapılması bekleniyor.

ELEKTRİĞE YÜZDE 8 İLE 15 ARASINDA ZAM

İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın 4 kaynağa dayandırarak aktardığı bilgilere göre Türkiye'de gelecek ay başında doğal gaza yüzde 15, elektriğe ise yüzde 8-15 arasında zam yapılacak.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, gelen fiyat artış taleplerinin düzenleyici kuruluşlara iletildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zamların ne zaman yapılacağı konusunda hemen yorum yapmadığını belirtti.

Türkiye, ilk gaz sahasının hacimli üretime ulaşmasını beklediği 2025 yılına kadar Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal edilen gaza neredeyse tamamen bağımlı durumda.

DOĞAL GAZA ZAM KAPIDA

Haber Global'in haberine göre, doğal gaza olan talep önümüzdeki aylarda daha da artacak. Dünyada Amerika'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülkede soğuk havanın kendini hissettirmesine 1 ay kala doğal gaz fiyatları yükselişe geçti. Özellikle Avrupa ülkeleri bu dönemde sıkıntılar yaşıyor. Stoklar azalmış durumda.

Gaz stokları son yılların en düşük seviyesinde. Uzmanlar Türkiye içinde durumun aynı olacağına işaret ediyor ve ilerleyen günlerde doğal gaza zam gelebilir.



