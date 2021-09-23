FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

23.09.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin hazırladığı MYK Raporu'nda artan petrol fiyatlarının orta vadede Türkiye'nin doğal gaz faturasını artırabileceği uyarısı yapıldı. Raporda yüzde 30-35'lik bir artış beklendiği belirtildi. Öte yandan eski BOTAŞ Doğal gaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, maliyet artışlarını vurgulayarak Türkiye için yüzde 30'a varacağını söylemişti.

Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

CHP'nin dikkat çeken raporunda, "Avrupa'daki mevcut yüksek fiyatların devamına bağlı olarak yüzde 30-35'lik bir artış bekleniyor" denildi.

"ARTAN FİYATLAR DOĞAL GAZ FATURALARINI KABARTABİLİR"

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından hazırlanan MYK Raporu'nda, "enerjide küresel ve ulusal krizin kapıda" olduğu belirtilerek, "Artan petrol fiyatları, orta vadede Türkiye'nin doğal gaz faturasını kabartabilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DE HAM MADDE AZALDI

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil azaldı. Petrol fiyatları stokların azalmasıyla birlikte 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve piyasaların daha da sıkılaşmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah itibarıyla göre yüzde 0,21 artışla 76,35 seviyesinde fiyatlandı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 414 milyon varile gerilediğini açıkladı.

ESKİ BOTAŞ MÜDÜRÜ: YÜZDE 30'U BULACAK

Eski BOTAŞ Doğal gaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, Bloomberg HT'ye kış gelmesi ile spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağını söyledi. Aktürk, pandemi sonrasından artan talep ile gaz fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi.

"MANTIKLA AÇIKLANACAK NOKTADA DEĞİL"

Bloomberg HT’ye konuk olan Arif Aktürk yaz başından bu yana Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artışın yıkıcı seviyelere geldiğini İngiltere’de bazı gübre fabrika ve sanayi tesislerinin yüksek maliyetlerden dolayı üretimlerini durdurduğunu söyledi.

Aktürk, “İspanya ve Fransa artışın konutlara yansımaması için çeşitli önemler alıyor. Enerji fiyatlarındaki seviyeler mantıkla ve arz-taleple açıklanabilecek noktada değil” diye ekledi.

Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG’nin yaygınlaşması ile daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini söyleyen Aktürk “Bu yüzden ABD’nin Avrupa yerine Uzak Doğu’ya LNG göndermeye başlaması fiyatları artırdı” dedi.

ABD'de ham madde stokları 2018'in gerisinde! Petrolün fiyatı arttıABD'de ham madde stokları 2018'in gerisinde! Petrolün fiyatı arttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üreticiler açıkladı: Yüzde 100'a varan zam geldiÜreticiler açıkladı: Yüzde 100'a varan zam geldi
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!Yurt içi piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Eski müdür açıkladı: Yüzde 30'u bulacak!

Eski müdür açıkladı: Yüzde 30'u bulacak!

Fed kararı sonrası ilk rakamlar!

Fed kararı sonrası ilk rakamlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.