Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

CHP'nin dikkat çeken raporunda, "Avrupa'daki mevcut yüksek fiyatların devamına bağlı olarak yüzde 30-35'lik bir artış bekleniyor" denildi.

"ARTAN FİYATLAR DOĞAL GAZ FATURALARINI KABARTABİLİR"

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından hazırlanan MYK Raporu'nda, "enerjide küresel ve ulusal krizin kapıda" olduğu belirtilerek, "Artan petrol fiyatları, orta vadede Türkiye'nin doğal gaz faturasını kabartabilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DE HAM MADDE AZALDI

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil azaldı. Petrol fiyatları stokların azalmasıyla birlikte 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve piyasaların daha da sıkılaşmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah itibarıyla göre yüzde 0,21 artışla 76,35 seviyesinde fiyatlandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 414 milyon varile gerilediğini açıkladı.

ESKİ BOTAŞ MÜDÜRÜ: YÜZDE 30'U BULACAK

Eski BOTAŞ Doğal gaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, Bloomberg HT'ye kış gelmesi ile spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağını söyledi. Aktürk, pandemi sonrasından artan talep ile gaz fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi.

"MANTIKLA AÇIKLANACAK NOKTADA DEĞİL"

Bloomberg HT’ye konuk olan Arif Aktürk yaz başından bu yana Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artışın yıkıcı seviyelere geldiğini İngiltere’de bazı gübre fabrika ve sanayi tesislerinin yüksek maliyetlerden dolayı üretimlerini durdurduğunu söyledi.

Aktürk, “İspanya ve Fransa artışın konutlara yansımaması için çeşitli önemler alıyor. Enerji fiyatlarındaki seviyeler mantıkla ve arz-taleple açıklanabilecek noktada değil” diye ekledi.

Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG’nin yaygınlaşması ile daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini söyleyen Aktürk “Bu yüzden ABD’nin Avrupa yerine Uzak Doğu’ya LNG göndermeye başlaması fiyatları artırdı” dedi.



