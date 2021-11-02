FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaz zammından sonra şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Doğal gaz zammından sonra şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

02.11.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ tarafından dün yapılan açıklamada sanayi aboneleri için geçerli olacak doğal gazda tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı. Şirketler zammın maliyetler açısından baskı yarattığını belirterek açıklama yaptı. Akenerji CEO'su Serhan Gençer ise şirketlerin üretime ara verebileceğini öngördü.

Doğal gaz zammından sonra şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı. Yeni tarifenin bildirilmesinin ardından şirketlerden, konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Bloomberg HT'ye değerlendirme yapan şirket yetkililerinin yorumları şu şekilde:

"ŞİRKETLER ÜRETİME ARA VEREBİLİR"

Akenerji CEO'su Serhan Gençer:

Artan fiyatlarda kuraklık ana sebep, bu sene yıllık bazda elektrik talebi yüzde 8 artsa da önümüzdeki günlerde talep azalacağından ötürü çift haneli artış olmasını beklemiyoruz.

BOTAŞ tarafında ise paçal alım maliyeti uygulaması, fiyatların artmasına sebep oluyor.

Burada BOTAŞ’ın Rusya ile enerji kontratını yenilememesi ve kış öncesinde depoları doldurma ihtiyacı da bir etmen olarak karşımızda.

Bugün itibarıyla doğal gazın maliyetinin 275 dolar seviyelerinden 475 dolara çıkması spot elektrik koşullarını baskılayacak, hatta bu süreç 2022 yılının yaz aylarına kadar devam edecek.

Hem yenilenebilir, hem termik santrali olan firmalar YEKDEM’den yararlansa da yararlanmasa da fiyat artışlarından ötürü gelirlerinde azalma yaşanacak.

Burada tavan fiyatın nerede olacağı kârlılıktaki baskıyı belirleyecek unsurlardan biri olabilir. Artan maliyetler termik santrallerin satış fiyatlarına bir kısım yansıdı fakat yansımaya devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca artan maliyetleri yansıtamama durumunda şirketler üretimlerine ara verebilir ve kâr marjı ortadan kalkabilir.

BOTAŞ duyurdu! Doğal gazda sanayi abonelerine yüzde 48 zamBOTAŞ duyurdu! Doğal gazda sanayi abonelerine yüzde 48 zam

"BUNDAN SONRA BU SEVİYELERİN KORUNMASINI BEKLİYORUZ"

Aksa Enerji CFO'su Nuri Tezel:

Küresel fiyat dengeleri ve gelinen nokta itibarıyla fiyatlarda artışın söz konusu olduğunu görüyoruz.

Açıkçası biz böyle bir artış bekliyorduk fakat bundan sonraki süreç için bu fiyat seviyelerinin korunmasını bekliyoruz.

Çünkü emtia fiyatlarında da bu çerçevede normalize olduğunu ve bundan ötürü agresif yaklaşım olacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde sezonluk ve enerji talepleri de dikkate alınırsa dalgalanma duracaktır.

Elektrik üretim tarafında fiyatlar zaten oldukça yüksek. Dolayısıyla makul bir marj var.

Maliyetlerin yaklaşık yüzde 90’ı gaz tarafından geliyor ve şu an maliyetler hali hazırda fiyatlara yansıyor.

Aksa Enerji olarak yenilenebilir enerji tarafına alternatif olarak çeşitlendirme yapıyoruz.

Özellikle güneş enerjisi olmak üzere rüzgar enerjisi yatırım planlarımız ve uygulamalarımız var. Bu tür alternatifleri şu aşamada göz önünde bulundurmaya devam ediyoruz.

"DOĞAL GAZ PAYI MALİYETTE YÜZDE 17 SEVİYELERİNDE"

Şişecam Yetkilisi:

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Şişecam'ın yatırımcı sunumundan derlediği bilgilere göre; 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye doğal gaz maliyetinin toplam satılan malın maliyeti içindeki payı yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Bu maliyetin ürün bazındaki dağılımına 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla bakıldığında, kimyasallarda yüzde 16, cam ambalajda yüzde 9, mimari camda yüzde 11 ve cam ev eşyasında yüzde 7 seviyelerinde gerçekleşiyor. Yaklaşık son 2 yıl içerisinde cam ambalaj ve kimyasallar tarafında doğal gazın maliyeti kısmen gerilerken, mimari cam ve cam ev eşyası tarafında yatay kalıyor.

Ayrıca 147 ülkede operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiren Şişecam tarafında tüm faaliyetin konsolide doğal gaz payı maliyette yüzde 17 seviyelerinde.

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyorBakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştıTOGG yerli otomobilin montajından yeni görüntü paylaştı
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Elon Musk’tan BM'ye tepki: Kanıtlayın

Elon Musk’tan BM'ye tepki: Kanıtlayın

İŞKUR'dan evde istihdam müjdesi! 5 bin TL maaş

İŞKUR'dan evde istihdam müjdesi! 5 bin TL maaş

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.