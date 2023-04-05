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Doğal gaza ‘Karadeniz gazı’ indirimi geliyor: 20 Nisan’da Erdoğan duyuracak! Gündemde bu '4 formül' var...

05.04.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp olan Karadeniz Gazı’nın BOTAŞ aracılığı ile evlere ulaşmasına sayılı gün kaldı. 20 Nisan’da karaya ulaşacak olan Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 formüllü indirim müjdesi vereceği belirtiliyor. Bu kapsamda Nisan ayında doğal gaz faturalarından ücret alınmaması ya da 1216 liralık indirimin yapılması gündemde…

Doğal gaza ‘Karadeniz gazı’ indirimi geliyor: 20 Nisan’da Erdoğan duyuracak! Gündemde bu '4 formül' var...

Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğalgaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.

BOTAŞ'tan doğal gaz tarifelerinde indirim BOTAŞ'tan doğal gaz tarifelerinde indirim

20 Nisan’da karaya ulaşacak olan Karadeniz gazı için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o tarihte vereceği müjdeye ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Yerli doğal gazın sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa doğal gazda indirim için 4 formül üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

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BOTAŞ TESİSLERİ TAMAM!

Sabah’ın haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 3 bin metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri tamamlandı.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. Boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da tamamlandı. Bu tesis, orta basınçta gelen gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

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YERLİ GAZ İÇİN DÖRT FORMÜL

Yerli doğal gaz 20 Nisan'da Erdoğan’ın vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak. Erdoğan'ın, üzerinde çalışan 4 formülden vatandaşın işine en yarayacak olanları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Yapılan ilk çalışmada tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğal gaz (607 TL) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğal gaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

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Bir diğer formül ise yılsonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 TL) vatandaşa ücretsiz verilmesi. Bu formülde vatandaşa destek 1.216 TL olacak. Bir diğer formül ise Nisan ayında ne gelirse gelsin doğal gaz faturasından ücret alınmaması yönünde.


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doğal gaz

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