Doğal gaza zam geldi mi? Evde kullanılan doğal gaza zam mı geldi? BOTAŞ’tan yüzde 48 zam açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sayfasında kasım ayına ilişkin tarife tablosu paylaşıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasım ayında uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 Türk lirası olarak sabit bırakıldı.

EVDE KULLANILAN DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Evde kullanılan doğal gaza zam gelmedi.

DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

Kasım ayında yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde bulunan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı bir önceki aya nazaran yaklaşık yüzde 48 zamlanarak, 3 bin 500 Türk lirasına yükseldi.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi ya da kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 TL’ye yükseldi.

Öte yandan elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin TL oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

DOĞAL GAZ NEDİR?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.



