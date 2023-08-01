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Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan fiyat açıklaması

01.08.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan fiyat açıklaması

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ

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