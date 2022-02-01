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Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi

01.02.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam yapıldı.

Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 14 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

MESKEN FİYATLARI SABİT KALDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

SANTRALLERE YÜZDE 14 ZAM

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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