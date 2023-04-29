Doğal gazda yeni dönem! Bakan Dönmez açıkladı: ‘Hemen başladık, ilk faturada hissedeceksiniz…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazının sisteme aktarılmaya başlamasıyle faturalar için yeni müjde duyurmuştu. Buna göre bir yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek, bir aylık faturalardan ise ücret alınmayacak. Her ay 25 metreküplük doğal gazın ücretsiz verilmesiyle faturalalarda 150 TL, yılda ise toplam 1800 TL'lik bir indirim söz konusu olacak.

“UYGULAMAYA BAŞLADIK”

Bu gelişmenin ardından doğalgaz faturaları için bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi. Bakan Dönmez konutlara bedava doğal gaz verilmesine ilişkin, "Uygulamaya da hemen başladık. İnşallah ilk faturalarınızda bunları da hissedeceksiniz" dedi.

BİR AY BOYUNCA FATURASIZ DOĞAL GAZ DÖNEMİ

1 ay faturasız gaz dönemi 20 Nisan'da başladı. 20 Nisan'dan sonra kesilen fatura tutarı sıfır olacak. Ama 20 Nisan'dan önce mesela 19 Nisan'da fatura kesildiyse ücretsiz fatura döneminiz 19 Mayıs olacak.

MERKEZİ SİSTEMLERDE SİTE YÖNETİMİ DETAYI

En çok merak edilense merkezi sistemlerde nasıl olacak? Bu tarz sistemlerde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Daha sonraki aylarda ücretsiz doğal gaz uygumasında da site yönetimi faturayı buna göre düzenleyecek.



