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Doğalgaz desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek? Doğalgaz desteği kimlere verilir, başvuru şartları neler?

09.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaza yapılan zammın ardından vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine sağlanan doğalgaz desteğinden yararlanmak istiyor. Destek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde, kömür yardımının yanı sıra doğalgaz desteğinin de yapılacağı açıklanmıştı. Vatandaşların cebini bir nebze rahatlatacak doğalgaz desteğinin 4 milyon haneye ulaştırılması bekleniyor. Doğalgaz desteğinin ne zaman verileceğiyle alakalı açıklama geldi.

Doğalgaz desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek? Doğalgaz desteği kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Doğalgaz desteğiyle alakalı gelişmeler merakla beklenirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ay veren Bakan Yanık, programın hemen hemen şekillendiğini belirtti. Doğalgaz desteğinin ihtiyaç sahibi olan 4 milyon haneye sağlanması hedefleniyor. Peki doğalgaz desteği ne kadar?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Destekler arasına doğalgaz desteğini de ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğalgazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık Vatandaşlarımızın cebinden çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir. Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' demişti.

Doğalgaz desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek? Doğalgaz desteği kimlere verilir, başvuru şartları neler?

Doğalgaz desteğiyle alakalı açıklayıcı ifadeler kullanan Bakan Yanık, şekillenen programlarının üzerinde çalışmaları gerektiğini belirterek, ödemeler için mart ayını işaret etti.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Yanık daha önce yaptığı açıklamada, kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı da yapacaklarını belirterek,"Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız." dedi. Yardımların nasıl yapılacağıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, "Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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