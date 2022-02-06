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Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar, kaç TL?

06.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz fatura yardımı yapacaklarının müjdesini duyurmuştu. İhtiyaç sahiplerine verilecek doğalgaz fatura yardımının detayları araştırılıyor. Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin detaylı açıklama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İşte detaylar...

Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar, kaç TL?

İhtiyaç sahiplerinin cebini bir nebze de olsa rahatlatacak doğalgaz fatura yardımı 3 Ocak 2022'de duyuruldu. Peki Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Bakan Yanık, hane başına verilecek yıllık yardımı açıkladı. Bu destek ısıl haritaya göre belirlenecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlara kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılacak. Bakan Yanık, bu konuda son aşamaya gelindiğini belirtti. Durumla alakalı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürütülüyor. Başvurular şubat ayının ikinci yarısından itibaren yapılacak, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeler sağlanacak. Doğalgaz fatura yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar, kaç TL?

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan yanık, hane başına yıllık 450 TL ile bin 150 TL arasında yardım sağlanacağını açıkladı. Bu destek ısıl haritaya göre belirlenecek. Ödemeler, vatandaşların PTT kartlarına yatırılacak.

Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde senede iki kez yapılacağını belirten Bakan Yanık şunları söyledi:

"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Doğalgaz fatura yardımı ne kadar, kaç TL?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."


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